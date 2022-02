De Gaulle Fleurance & Associés se renforce en contentieux des affaires

Risques industriels, droit pénal des affaires et compliance : l’arrivée d’Aurélien Chardeau, nouvel associé de De Gaulle Fleurance & Associés, “va contribuer à renforcer notre capacité à accompagner les entreprises dans leurs grands contentieux”, se félicitent Louis de Gaulle et Henri-Nicolas Fleurance, respectivement président et directeur général du cabinet. Aurélien Chardeau connaît bien ces enjeux. Ses clients sont des acteurs majeurs des secteurs bancaire, financier, pharmaceutique et ferroviaire, en France comme à l’étranger.

Pour l’avocat, qui a passé dix ans chez Gide Loyrette Nouel et presque autant chez Dentons, cette association avec DGFLA lui offrira un “environnement propice pour s’adapter aux nouvelles tendances du contentieux des affaires, avec en particulier le développement important de la médiation” et l’influence grandissante de la jurisprudence européenne. Il est diplômé de l’Edhec Business School et d’un DESS de droit des affaires obtenu à l’université Paris Dauphine. À côté, il enseigne le droit pénal des affaires à l’Essec et fait partie de plusieurs associations professionnelles, comme l’ANJB (Association nationale des juristes de banque) ou l’Amrae (Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise).

Olivia Fuentes