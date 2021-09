De Gaulle Fleurance & Associés renforce ses pôles social et développement pour l’Afrique

Capucine du Pac de Marsoulies rejoint De Gaulle Fleurance & Associés en tant que conseil stratégique pour le développement en Afrique. L’avocate a développé des compétences reconnues en matière d’arbitrage international et de grands projets, particulièrement en Afrique. Elle accompagne ses clients, des groupes internationaux et français ainsi que les États africains, dans le cadre de leurs investissements dans les secteurs des ressources naturelles, de l’énergie et des infrastructures, tant en conseil qu’en arbitrage. L’avocate bénéficie d’une expérience de dix années chez Jeantet au sein du département énergie, mines et arbitrage international, après avoir exercé dans l’un des principaux cabinets d’avocats à Dakar. Fondatrice de l’association AfricArb, elle a développé une connaissance poussée du droit des affaires Ohada.

Claire Tergeman rejoint quant à elle De Gaulle Fleurance & Associés pour renforcer l’activité du cabinet en droit social. Entièrement axée sur cette matière, elle accompagne les entreprises pour l’ensemble de leurs besoins en droit social, notamment à l’occasion de phases d’acquisition, de cessions et de réorganisations. Sa pratique du conseil en droit social est par ailleurs complétée par une expérience marquée en contentieux du travail et de la sécurité sociale. Elle intervient également sur les problématiques de divulgation des informations confidentielles par les salariés (loyauté, non-concurrence, confidentialité et secret des affaires). Claire Tergeman a par ailleurs développé un savoir-faire dans la gestion des inventions et créations des salariés.



Réunissant plus de 180 professionnels, le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés accompagne ses clients en France et à l’étranger dans toutes leurs problématiques de droit des affaires. Ses avocats sont inscrits dans 13 barreaux (Angleterre/Pays de Galles, Beyrouth, Bruxelles, Californie, Irlande, Israël, Kiev, Luxembourg, New York, Paris, Québec, Shanghai, Tunisie).

Marine Calvo