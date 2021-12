De Gaulle Fleurance & Associés renforce sa filiale à Abu Dhabi

Créé cette année et dirigé par l’associé Jean-Baptiste Santelli, De Gaulle Fleurance Emea Ltd accueille un nouvel avocat dans son équipe, Mohamed El Atfi. Son arrivée permet au cabinet de consolider la gamme de services juridiques proposés à ses clients depuis Abu Dhabi, dans leurs projets d’investissements ou d’implantation dans la région du Golfe et en Afrique.

Membre du barreau parisien depuis 2014, Mohamed El Atfi intervient en droit des sociétés, en droit bancaire et financier, en financement de projets. Il est particulièrement compétent en matière de finance islamique. L’avocat accompagne des institutions financières, des banques de développement, des fonds souverains ainsi que des groupes internationaux dans la structuration de leurs investissements, de leurs financements et de leurs contrats internationaux. Il est également arbitre et expert auprès du Centre international islamique de réconciliation et d’arbitrage de Dubaï.

Avant de rejoindre De Gaulle Fleurance Emea, Mohamed El Atfi était fonctionnaire international au sein du département juridique de la Banque islamique de développement en Arabie saoudite où il a développé des compétences spécifiques en droit Ohada. Il a également travaillé au sein de l'Agence marocaine pour l'énergie durable, pour le beIN Media Group et pour le cabinet d’avocats Lazareff Le Bars à Paris. Titulaire d’un master en droit économique de Sciences Po Paris et d’un autre en droit des énergies de l’Institut national supérieur des techniques nucléaires, il a également suivi l’executive program islamic finance proposé par l’IE Business School et l’université du Roi Abdulaziz en Arabie saoudite.

Léna Fernandes