De Gaulle Fleurance & Associés nomme une associée en droit pénal des affaires

En ce début d’année 2022, De Gaulle Fleurance & Associés semble miser sur le contentieux et le droit pénal des affaires. Après avoir attiré Aurélien Chardeau il y a à peine un mois, il élève Albane Lancrenon, une avocate spécialiste de la matière, au rang d’associée. Cette dernière opère pour l’enseigne depuis presque huit ans et avait été nommée senior counsel en 2016.

Experte de la défense pénale, Albane Lancrenon intervient tant pour la prévention et l’identification du risque pénal que lors de la survenance d’infractions affectant le cours normal de la vie des entreprises. Elle traite des affaires d’abus de biens sociaux, d’escroquerie, de droit pénal du travail, de fraude fiscale mais aussi d’atteintes à l’environnement, de cyber criminalité ainsi que de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’avocate est également compétente en matière de compliance. Avant de rejoindre De Gaulle Fleurance & Associés, Albane Lancrenon a travaillé pour la SCP Bournilhas Citron, pour les cabinets Jean-Marc Fedida et Coudert Frères (qui a depuis intégré Dechert). Elle a ensuite rejoint l’AMF où elle a exercé au sein de la Commission des sanctions en tant que rapporteur adjoint puis de la direction des enquêtes et des contrôles. Titulaire d’un DEA de droit privé général de l’université Paris Diderot, elle est membre de l’Association des avocats pénalistes et du Club des femmes pénalistes.

Léna Fernandes