PEARL Infrastructure Capital accélère dans la biomasse

Ce portefeuille est constitué de trois centrales de cogénération biomasse early brownfield ainsi que de deux sociétés d’exploitation et d’approvisionnement associées, soit un total de cinq entités localisées en Picardie et en Franche-Comté. Dans ce cadre, PEARL Infrastructure Capital a également acquis les participations minoritaires de CNIM Groupe, de la Banque des Territoires et de différentes entités du groupe Crédit Agricole. Cette acquisition permet à PEARL de franchir le cap de plus de 70 % de déploiement de son fonds, moins d’un an et demi après son closing final en mars 2020.



Une énergie d’avenir

De Gaulle Fleurance & Associés a conseillé PEARL Infrastructure Capital tout au long du processus d’acquisition. Le cabinet, qui conseillait les prêteurs bancaires lors du financement initial de certains des projets, est également intervenu aux côtés des banques dans le cadre de la réalisation de l’opération. "La biomasse a l’avantage d’être une énergie renouvelable non intermittente qui s’intègre dans un process semi-industriel", souligne Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance & Associés. "Peu d’acteurs comme PEARL ont une telle connaissance de ce secteur particulier. C’est pourquoi nous sommes particulièrement fiers d’avoir contribué au succès de cette opération qui va permettre à PEARL Infrastructure Capital de renforcer encore sa contribution à la transition énergétique et écologique et à une économie circulaire, en France mais aussi plus largement en Europe".

AM