David Lisnard, nouveau président de l’Association des maires de France

L’association des maires de France (AMF) est peu connue et pourtant stratégique. C’est elle qui est le porte-voix des quelques 34 000 maires de l’Hexagone face à l’exécutif. C’est donc logiquement que l’élection de son nouveau président était très attendue. Qui pour succéder au maire de Troyes François Baroin qui ne se représentait pas à un troisième mandat ?

Deux favoris était en lice : le maire LR de Cannes David Lisnard et le maire UDI de Sceaux Philippe Laurent. Ce dernier était soutenu par la majorité et certains élus de droite "Macron compatibles". En somme, deux lignes était en balance à quelques mois de la présidentielle. David Lisnard s’est présenté comme le "garant scrupuleux de l’indépendance de l’AMF" tandis que son opposant s’est présenté comme plus ouvert aux réformes du gouvernement.

11 500 adhérents ont participé au scrutin, soit bien plus qu’en 2017 où seuls 2 000 élus se sont exprimés. Le cannois a recueillis 6 913 suffrages soit près de 60% des voix contre 4 176 pour son rival des Hauts-de-Seine. Le chef de l’Etat s’exprimera devant l’AMF jeudi soir.

LJ