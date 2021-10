Dataiku, le champion européen du big data

Fondé en 2013 à Paris par des experts de la data science, dont deux provenaient d’Exalead, société rachetée par Dassault Systèmes en 2010, Dataiku se présente comme une plateforme collaborative qui aide les entreprises à développer des projets d’intelligence artificielle. Son concept ? Démocratiser la data auprès des entreprises et des collaborateurs pour leur permettre d’analyser leurs données, de les croiser, de fabriquer des prévisions et de les classifier.

Google au capital

Deux ans après son lancement en France, Dataiku s’implante aux États-Unis pour profiter de l’essor du marché américain de l’analyse des données. En octobre 2016, l’éditeur made in France lève 14 millions de dollars auprès du fonds new-yorkais FirstMark Capital pour maintenir sa croissance actuelle de 300 % par an. En décembre 2018, Dataiku réalise une nouvelle levée de fonds de 101 millions de dollars, la quatrième plus importante réalisée en France cette année-là après Voodoo (172 millions d’euros), Deezer (160 millions) et Blablacar (101 millions).

Son concept ? Démocratiser la data auprès des entreprises et des collaborateurs

Le véritable tournant a lieu un an plus tard, lorsque la pépite tricolore annonce l’entrée de Google à son capital via son fonds growth CapitalG. Cette opération valorise la société à 1,4 milliard de dollars, ce qui la hisse au rang de licorne française. En 2020, Dataiku lève 85 millions d’euros qui lui permettent de lancer la production de projets d’analyse de données reposant sur le machine learning. En août 2021, la société annonce une nouvelle levée de fonds de 400 millions de dollars (337 millions d’euros) et une valorisation à 4,6 milliards de dollars (3,9 milliards d’euros). La société emploie désormais 750 salariés, dont 300 à Paris, son principal bureau et centre de recherche et développement.

Anne-Sophie David