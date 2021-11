Data Legal Drive lance son Diagnostic RGPD

Créé en mai 2018, Data Legal Drive propose une solution logicielle de pilotage de la conformité RGPD aujourd’hui utilisée par plus de 20 000 utilisateurs au sein de sociétés et de collectivités de toutes tailles et de tous secteurs. Après avoir levé 2 millions d’euros auprès du groupe Lefebvre Sarrut en avril dernier, l’entreprise fondée par Sylvain Staub lance un nouvel outil, complémentaire à son offre et accessible gratuitement sur son site internet. Diagnostic RGPD permet ainsi aux organisations d’identifier les principales actions à mener pour entamer et maintenir leur mise en conformité avec les règles de protection des données.

Proposé sous forme de questionnaire, Diagnostic RGPD se veut accessible et offre des solutions concrètes, applicables dans toutes les structures, quel que soit le secteur d’activité concerné. L’outil permet ainsi aux organisations et aux sociétés de faire un état des lieux de leur conformité au RGPD et d’identifier des pistes pour progresser, analyser et améliorer leur situation. Les utilisateurs bénéficient alors de conseils pratiques personnalisés et se voient proposer les solutions développées par Data Legal Drive les plus adaptées à leurs besoins. Diagnostic RGPD se positionne donc comme repère pour commencer un projet de mise en conformité mais aussi comme moyen de perfectionner et de maintenir efficacement un tel processus déjà mis en place.

Léna Fernandes