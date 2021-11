Data Legal Drive et Vigo créent un logiciel de conformité anticorruption

Data Legal Drive et Vigo unissent leurs compétences juridiques et technologiques pour aider les entreprises à adopter des dispositifs anticorruption requis par la loi Sapin 2. La start-up et le cabinet d’avocats mettent en effet sur le marché un nouvel outil : une plateforme de gouvernance SaaS, entièrement hébergée et sécurisée en France, capable de numériser et d’automatiser les procédures de mise en conformité aux exigences législatives de Sapin 2.

Centraliser et organiser les multiples volets d’un programme de conformité

Toutes les entreprises, publiques comme privées, assujetties ou non à la loi Sapin 2, sont accompagnées, grâce à cette plateforme, dans le processus de cartographie des risques, dans l’engagement des instances dirigeantes ou encore dans le renforcement des mesures de gestion des dispositifs anticorruption mis en place, exigées par l’Agence française anticorruption. "Nous constatons depuis plusieurs années la croissance exponentielle des obligations des personnes morales en matière de conformité, obligations amenant les acteurs économiques à être innovants dans la gestion de leurs risques anticorruption afin d’être réactifs et sereins face aux potentiels contentieux générés par la compliance. Une plateforme telle que celle conçue en partenariat avec Data Legal Drive nous apparaît comme un outil majeur pour les entreprises en leur offrant la possibilité de centraliser et d’organiser les multiples volets d’un programme de conformité ainsi que d’anticiper les demandes liées aux contentieux pouvant en découler", explique Emmanuel Daoud, associé cofondateur du cabinet Vigo. "Avec le succès technique et commercial de Data Legal Drive dans la digitalisation des process RGPD, nos clients et prospects nous ont demandé d’étendre notre offre aux processus imposés par la loi Sapin 2. Il s’agit pour nous de permettre aux responsables de la conformité d’accélérer, de centraliser et de pérenniser leur travail, en proposant un logiciel SaaS ergonomique, complet et conçu avec l'expertise opérationnelle d'avocats spécialistes de l’anticorruption. Les très nombreux ateliers que nous avons tenus avec les équipes du cabinet Vigo, mais aussi avec les directions conformités d’ETI et de grandes entreprises, nous permettent de coller au plus près des besoins des utilisateurs et de leurs conseils", complète Sylvain Staub, PDG fondateur de Data Legal Drive

L’équipe chargée de piloter le projet se compose de trois spécialistes anticorruption : Emmanuel Daoud, associé fondateur du cabinet Vigo, Marie Perrault, avocate aux barreaux de Paris, New York, Angleterre et Pays de Galle, et Dalia Boudjellal, avocate au barreau de Paris. Ils sont entourés de Laurine Becker, juriste anticorruption (et ancienne avocate) au sein de Data Legal Drive, Grégoire Hanquier, directeur juridique, conformité et affaires publiques de Data Legal Drive, et de Sylvain Staub, PDG fondateur chez Data Legal Drive.

Créé en mai 2018 par Sylvain Staub, avocat associé chez DS Avocats, spécialiste de l’IT et des données personnelles, Data Legal Drive est un éditeur du logiciel SaaS de conformité au RGPD français. Fondé en 2009, le cabinet Vigo se consacre au droit de la responsabilité au sein de l’entreprise tant en matière pénale que civile et commerciale. Composé de 25 avocats, dont 6 associés, Vigo met au service de ses clients des compétences en droit pénal des affaires, en compliance et en RSE, en droit des affaires et plus généralement des compétences ayant trait à tout contentieux et précontentieux dans l’entreprise.