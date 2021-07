Dans l’événementiel, les stratégies ont été repensées pour inclure le digital

DÉCIDEURS. Pouvez-vous présenter la solution inwink ? À qui s’adresse-t-elle ?

François Floribert. inwink est une plateforme logicielle qui permet aux entreprises d’orchestrer leurs événements B2B, qu’ils soient présentiels, digitaux ou hybrides. Concrètement, les entreprises s’appuient sur la technologie inwink pour :

- créer le site de l’événement 100 % à leur marque et charte graphique;

- gérer les inscriptions et la billetterie ;

- gérer les communications mail avec les participants ;

- orchestrer les partenaires, et la génération de leads commerciaux ;

- organiser le networking et les business meetings ;

- coordonner tout le dispositif sur site lorsqu’ils s’agit d’événements physiques.

Et surtout, collecter l’ensemble de la donnée événementielle, source précieuse d’insights sur les prospects et les clients. La plateforme s’adresse à tous les marketeurs désireux de maximiser le ROI de leur stratégie événementielle B2B.

"L’événement en ligne a fait réaliser aux entreprises toute la valeur que ce format pouvait leur apporter en complément de l’événement physique"

La pandémie a accéléré la transition des événements vers des formats digitaux et hybrides. Comment inwink y a-t-il répondu ?

La plateforme inwink a été développée entre 2014 et fin 2016 en autofinancement et a trouvé ses premiers clients par bouche à oreille, sans investissement initial dans la communication ou dans la force commerciale. Suivant ce principe depuis la création, le développement du produit a donc toujours été très proche des besoins des clients et de leur évolution. C’est ainsi que inwink a réagi très vite face à la pandémie, dès le premier confinement, synonyme d’annulation ou de report de tous les événements physiques. Pour beaucoup d’entreprises, une partie importante du business model repose sur l’événementiel. La première réaction du marché a été de se rabattre sur une solution de rustine avec le webinar. Mais, rapidement, les organisations se sont rendu compte que le webinar ne suffit pas et n’apporte pas assez de valeur pour combler le manque à gagner provenant de l’annulation des événements présentiels. Elles ont été poussées à repenser leur stratégie d’event-marketing pour inclure le digital comme maillon central, et inwink a su répondre à ce besoin. Les équipes Produit inwink ont accéléré le développement des fonctionnalités permettant d’organiser des événements digitaux et hybrides riches, allant bien au-delà du format webinar.

"Pour réussir ses événements en ligne, il faut être prêt à repenser l’expérience des participants"

Quels conseils partager avec les entreprises qui veulent réussir dans leur stratégie d’événementiel digital ?

Pour réussir ses événements en ligne, il faut être prêt à repenser l’expérience des participants, pour l’adapter au format digital. Le copier-coller du format présentiel ne fonctionne pas. Aux côtés de nos clients, nous avons appris beaucoup de choses sur les éléments qui permettent de réussir un événement en ligne.

Si je ne devais retenir que quelques points clés, ce seraient les suivants : Le programme digital doit adopter un rythme différent du programme présentiel : les sessions doivent être courtes, l’événement également. Les participants doivent pouvoir se diriger sans aucun moment de flottement d’une session à une autre, à un moment de networking, à un meeting. La simplicité de leur parcours de navigation doit être une obsession pour l’organisateur ; et pour réussir, il lui faut des outils qui permettent de guider les participants en temps réel (timeline, alertes, CTA…).

L’interactivité est aussi un élément clé. Elle doit être entièrement repensée pour le online. Pour encourager les échanges entre participants, intervenants et partenaires, de nombreux outils ont fait leurs preuves (chat, Q&A, tables de networking, chat-roulette…). L’essentiel est de travailler avec une plateforme qui propose les outils qui seront les mieux adaptés au format de chaque événement. L’humain garde un rôle central dans les événements en ligne ! Un événement 100 % digital n’en est pas moins animé par de vraies personnes, qui sont là pour interagir avec les participants. Si ces personnes (modérateur, organisateur, intervenants, partenaires) sont briefées, elles peuvent promouvoir les possibilités apportées par le format digital, aux moments clés de l’événement.

Enfin l’événement digital repose en partie sur les sessions vidéo qui le composent. Le choix du mode de diffusion vidéo est essentiel pour une session réussie. Et cela varie pour chaque session. Il faut donc réfléchir en amont de son événement si l’on souhaite faire du live, du simulive ou du replay. Et il faut que la plateforme événementielle permette l’ensemble de ces possibilités.

Comment voyez-vous le futur de l’événementiel ?

Les événements physiques reviendront ! Et il ne sera pas question pour les organisations de s’en passer. Mais ce n’est certainement pas pour autant que les événements digitaux vont disparaitre, loin de là. Le passage obligé vers l’événement en ligne a fait réaliser aux entreprises toute la valeur que ce format pouvait leur apporter en complément de l’événement physique. Nous allons connaître un passage vers un événementiel plus permanent via le format digital (notamment avec le replay à la demande) qui permet de maintenir avec ses audiences et ses communautés, une conversation continue ou régulière, tout au long de l’année. Les événements physiques viendront quant à eux comme des rendez-vous ponctuels incontournables, des moments clés où les participants se déplacent pour découvrir du contenu exclusif et nouer de nouveaux contacts. L’essentiel sera d’être astucieux (hybride, présentiel, digital) et de travailler avec une plateforme qui gère à la fois le présentiel et le digital, afin de penser sa stratégie événementielle comme un tout cohérent et attrayant.