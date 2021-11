Danone se dote d'un nouveau DRH : Roberto Di Bernardini

Roberto Di Bernardini a occupé les fonctions de DGRH monde et de Chief Talent Officer chez Banco Santander. A ce titre, il a été particulièrement mobilisé sur l’évolution de la culture de l'entreprise et le recrutement et le développement de profils de haut niveau. Au cours de ses 30 ans de carrière, Roberto Di Bernadini a ainsi été responsable de plusieurs zones géographiques et a supervisé la stratégie RH et talents dans des unités de plusieurs milliers de salariés.

Les enjeux pour le groupe Danone sont d’envergure. Avec l’arrivée en septembre dernier d’Antoine de Saint-Affrique, successeur d’Emmanuel Faber, la feuille de route est très claire : remobiliser les troupes bousculées par une crise de gouvernance inédite, redéfinir la stratégie pour renouer avec la croissance, et concilier objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux.

Anne-Laure Blouet Patin