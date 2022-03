Daniel Tragus (Exel Industries) : au cœur de l’innovation du fabricant de pulvérisateurs

Formé à l’Icam, l’Institut catholique d’arts et métiers, et titulaire d’un master en management et gestion de la qualité totale de l’Edhec, Daniel Tragus démarre sa carrière en tant que chef de projet. Après avoir travaillé chez Kremlin, le fabriquant de pistolets de peinture et de sablage en Allemagne et au Royaume-Uni, il est nommé PDG de la branche française en 1999. Une promotion à la suite de laquelle il obtient un Executive MBA à HEC Paris. Désormais, directeur général adjoint du groupe Exel Industries, il représente depuis plus de dix ans l’esprit novateur d’un groupe qui se classe en 2020 au classement INPI des 50 premiers déposants de brevets. Parmi les plus innovantes de son secteur, la société se classe au 49e rang et figure parmi les trois ETI qui composent le classement. En plus des vingt-neuf demandes de brevets en France, l’entreprise en a déposé sept hors du pays.

La stratégie d’innovation du groupe, mené par Daniel Tragus, repose sur le fait de ne pas avoir mis de côté la R&D tout au long de l’année 2020, malgré la crise. Une approche qui a favorisé sa mise en lumière et largement contribué à sa croissance. En outre, garant d’une innovation respectueuse de l’environnement, Daniel Tragus, également DG délégué à la propriété intellectuelle du groupe, a contribué à la conception de pulvérisateurs plus efficients. Comme il le souligne, l’intérêt visé par les recherches de la société qu’il administre est de faire gagner l’activité de ses clients en productivité tout en assurant la qualité sécuritaire et environnementale de ses produits. Son travail ne s’arrête pas là puisque, en tant que responsable M&A du groupe, il peut se targuer d’avoir acquis trois entreprises du secteur nautique ce 30 septembre 2021, élargissant leur périmètre d’activités aux loisirs et jardins.