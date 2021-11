DAC Beachcroft accueille un nouvel associé à Paris

Avocat associé depuis 2012 au sein du cabinet Delrue Boyer Gadot, Alexandre Gadot consacre depuis seize ans sa pratique aux contentieux français portant sur les risques industriels, la construction, la RC produits et les assurances. Il accompagne à ce titre majoritairement des assureurs d’industriels, des fabricants de produits et des intervenants du secteur de la construction dans tous leurs contentieux. Diplômé d’un DEA de droit de la communication (2003) et docteur en droit, il a prêté serment en 2006.

Cette nouvelle arrivée vient renforcer l’offre du département consacrée aux contentieux français spécialisé en risques industriels et RC produits de DAC Beachcroft Paris. Aux côtés des deux associés fondateurs, Vladimir Rostan d’Ancezune et Christophe Wucher-North, Alexandre Gadot viendra ainsi diversifier les profils des clients conseillés et étoffer l’offre du cabinet.

Le bureau français du cabinet international DAC Beachcroft, qui a ouvert le 1er janvier 2019, a connu une forte croissance en moins de trois ans, avec un triplement de ses effectifs et un changement de locaux. Spécialisé en droit des assurances et risques industriels, DAC Beachcroft est présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Océanie. Au travers de son réseau Legalign, le cabinet continue d’étendre son empreinte dans le monde entier. En France, la firme intervient notamment en matière d’assurances, de risques industriels et de RC Produits, de transport, de construction, de lignes financières, de protection des données personnelles, d'environnement et de tourisme. Il accompagne les compagnies d’assurance et leurs assurés dans les sinistres de toute taille en France comme à l’étranger, y compris dans les dossiers de masse tels que les actions de groupe.

Marine Calvo