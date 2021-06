D’Ornano+Co recrute un secrétaire général

En pleine croissance, D’Ornano+Co avait déjà accueilli un troisième associé en novembre dernier, puis en avait nommé un quatrième il y a quelques mois. Le groupe de conseil international renforce encore son équipe avec l’arrivée de Jean Firôme au poste de secrétaire général. En plus de gérer les finances de sa nouvelle maison, il devra en structurer la politique RH : installé à Paris et à New York et réunissant une trentaine de professionnels, D’Ornano+Co souhaite doubler de taille d’ici 2022 et développer sa présence en Europe. Il aura également pour mission la mise en place d’indicateurs de performance et de reportings opérationnels et financiers.

Diplômé de la Neoma Business School et de HEC, Jean Firôme a exercé au sein de la société de conseil Arthur Andersen (devenue BearingPoint) avant de rejoindre EY. En 2009, il participe à la création d’Eight Advisory, cabinet spécialisé en conseil financier et opérationnel. Il a ensuite été directeur financier pour Worldwide Flight Services et Ymagis, puis directeur général de Belharra Partner, directeur général adjoint chez Oxatis et vice-président finance du groupe Grand M.

Léna Fernandes