D’Ornano+Co accueille un associé corporate/M&A

La structure fondée par Raphaëlle D’Ornano en 2015 renforce ses rangs grâce à l’arrivée d’un nouvel associé : Thomas Priolet. L’objectif de ce mouvement est de renforcer l’offre du cabinet à destination des investisseurs afin de les accompagner sur l’ensemble des aspects financiers et juridiques de leurs opérations. À 35 ans, Thomas Priolet a été formé au sein du département corporate/M&A et private equity de Dentons. Diplômé de l’université d’Assas, de celle de Cergy-Pontoise et de la London South Bank University, il rejoint Bredin Prat en octobre 2014 et devient counsel en janvier 2020.

Il est dorénavant le quatrième associé de la boutique spécialiste du conseil juridique, financier et technologique aux investisseurs. Sa nouvelle maison, qui étend son intervention dans toute l’Europe et aux États-Unis, a ouvert un bureau à New York en avril 2020 et réunit au total une trentaine de personnes.

Pascale D'Amore