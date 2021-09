D. Lamoureux (CEA) : une vie jalonnée d’engagements

Diplômé de l’université Panthéon-Assas d’une licence de sciences économiques puis de l’Institut d’études politiques de Paris, Dominique Lamoureux rejoint Thalès International en 1975, convaincu qu’il n’y ferait qu’un bref passage. Pourtant, en suivant les conseils avisés d’un collègue, il cultive sa différence de parcours dans un environnement peuplé d’ingénieurs et se construit une carrière professionnelle riche et diversifiée au sein du groupe. Il y restera finalement quarante-quatre ans. Tout d’abord, responsable de la communication, il accède au poste de secrétaire général en 1994 jusqu’en 2004. Il prend ensuite les rênes de la direction de l’éthique et de la responsabilité d’entreprise jusqu’à la fin de sa carrière au sein du groupe en 2019. Pendant quinze ans, il participera au rayonnement de la politique éthique globale de Thalès International en sensibilisant chaque collaborateur à la prévention sur la lutte contre la corruption, ainsi qu’aux questions de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises. En plus de ses fonctions de président du Cercle d’éthique des affaires depuis 2017, il est à la tête du Comité éthique de la SNCF depuis 2020. Présent sur tous les fronts, Dominique Lamoureux s’est également impliqué aux côtés des pouvoirs publics. Désigné comme membre du Conseil stratégique de l’AFA en 2019 par le ministre de l’Intérieur, il rejoint le Conseil d’administration de l’Institut des hautes études de défense nationale la même année.

"Les entreprises devront revoir leur gouvernance en faisant preuve d’agilité et de souplesse face à l’émergence de nouvelles exigences sociétales."

Un sentiment de partage

"J’ai eu beaucoup de chance d’avoir travaillé pendant des années dans une entreprise d’une telle envergure. Aujourd’hui, je m’emploie à partager les enseignements tirés de cette expérience", déclare Dominique Lamoureux. Sa profonde volonté de transmettre son savoir se reflète dans ses nombreux engagements auprès d’organismes internationaux et d’associations professionnelles. À l’initiative de plusieurs groupes de travail sur l’éthique, la responsabilité d’entreprise et l’intelligence économique, notamment au sein du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, il préside également la Commission responsabilité d’entreprise et anticorruption de l’ICC-France depuis 2009. En parallèle, il s’investit depuis 2011 dans les travaux sur la lutte anticorruption du Forum du B20, un lieu d’échanges et de partage entre les dirigeants du G20, société civile et entreprises internationales. Et pour contribuer au développement des meilleures pratiques sur ces sujets, il s’arme de l’intelligence collective en faisant d’un célèbre proverbe africain son leitmotiv : "Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble."

Pour cet expert éthique, échanger avec ses collègues s’avère primordial pour mener des réflexions prospectives sur des sujets sensibles et complexes liés à l’éthique, à l’heure où "les entreprises devront revoir leur gouvernance en faisant preuve d’agilité et de souplesse face à l’émergence de nouvelles exigences sociétales".Toujours aiguillé par ce sentiment de partage, il est membre de l’Association humanitaire solidarité pays oubliés (Aspo) depuis 2013, et président de l’Association LGBT+ AGA-THA-LES entre 2015 et 2019. "Au regard de mes privilèges, j’essaie de m’engager, même si je suis conscient que ma sphère d’influence est limitée", conclut-il en toute humilité. Promu au rang d’officier de l’Ordre national du Mérite en 2013, Dominique Lamoureux devient officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur en 2017.

Jessie Razafindrabe