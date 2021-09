Curtis s’implante en Arabie saoudite

C’est une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion du cabinet américain : après plus de deux décennies d’intervention au Moyen-Orient depuis ses bases d’Oman et de Dubaï (créées respectivement en 1997 et en 2008), Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle vient de s’installer à Ryad. La ville devient le siège du 19e bureau de la firme fondée en 1830. La nouvelle entente couvre les matières historiques de Curtis, à savoir les opérations internationales de croissance et de financement, le tax, le capital investissement, le commerce international et le règlement des litiges internationaux (contentieux judiciaire et arbitrage). Pour la réalisation de cette opération, un partenariat avec le cabinet saoudien tout récemment créé Trafua Legal Consultants a été convenu.

Pour le moment, seul le collaborateur Ali Mohammed Alqahtani exerce dans les nouveaux locaux situés dans le quartier d’Al Jazirah. Il est secondé par des associés des bureaux de Dubaï (Jeremy Miocevic), Londres (Charles L. O. Buderi) et Genève (Marco A. Blanco).

À Paris, Curtis a renforcé son bureau en décembre dernier grâce à l’intégration du cabinet indépendant Bichot & Associés, dirigé par Nicolas Bichot et Geoffroy Lyonnet, ce qui lui a permis de créer une équipe de neuf associés, deux counsels et dix collaborateurs spécialistes du corporate/M&A, de la fiscalité, du financement, du contentieux et de l’arbitrage international pour accompagner des clients français et internationaux.

Pascale D'Amore