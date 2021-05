Curtis s’implante à Bruxelles

Cabinet international d’envergure mondiale, Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle ouvrira un guichet à Bruxelles à la fin du mois de mai. Pour gérer cette nouvelle implantation, l’enseigne fait appel à Simon Batifort, associé dans les départements arbitrage international et droit international en provenance de New York. Initialement axée sur l'arbitrage des traités d'investissement, l'arbitrage commercial international et le droit international public, l’offre du bureau bruxellois devrait par la suite s’étendre au commerce international ainsi qu’à d’autres pratiques.

Avocat aux barreaux de Paris et New York, Simon Batifort exerce chez Curtis depuis presque dix ans. Expert en arbitrage international, il a une très grande expérience dans la représentation d’États, d’entités publiques et de sociétés privées dans des arbitrages soumis à diverses règles : de l’International Centre for Settlement of Investment Disputes (Icsid), de l’United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral) ou encore de la Chambre de commerce internationale (CCI). Il intervient notamment lors d’affaires dans les secteurs des ressources naturelles, de la télécommunication, de la construction, des coentreprises, de l'immobilier et de la fiscalité. D’abord juriste pour Bouygues Construction à Versailles, Simon Batifort a fait toute sa carrière chez Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle à New York où il a débuté en 2011 en tant que collaborateur. Il est ensuite nommé counsel en 2018, puis associé en 2019. Formé en France et aux États-Unis, l’avocat est titulaire d’un master 2 en droit public international ainsi qu’en droit des affaires internationales de l’université Panthéon Assas et d’un LLM en droit international de la New York University School of Law.

Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle dispose désormais de 18 implantations à travers les États-Unis, l’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Asie de l’Est. Comptant plus de 250 avocats, le cabinet propose une offre en corporate, banque et finance, private equity, M&A, financement, infrastructure, entreprise en difficulté, fiscalité, immobilier, contentieux et arbitrage international.

Léna Fernandes