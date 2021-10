Création du Cercle interprofessionnel du droit de l’environnement

Alors que les enjeux climatiques pèsent de plus en plus lourd dans la balance du droit, les contours du cadre juridique lié aux transitions énergétiques et environnementales sont en pleine redéfinition. Partant de ce constat, les fondateurs du Cercle interprofessionnel du droit de l’environnement ont souhaité réunir les praticiens du droit de l’environnement dans une association leur permettant d’échanger et de partager leurs expériences.

Le Cercle a pour objectif créer un réseau interprofessionnel juridique composé d’avocats, de notaires, de juristes, de magistrats, d’huissiers, d’administrateurs judiciaires, d’universitaires ou encore de rédacteurs juridiques exerçant dans le domaine environnemental. La matière est ici entendue au sens large : elle inclut le droit de l’environnement évidemment, mais aussi le droit de l’urbanisme et le droit de l’énergie. À travers des échanges réguliers et l’organisation d’événements, l’association veut créer des synergies entre les différents professionnels et mutualiser leurs expériences afin de renforcer les compétences de ses membres. Lancé le 30 septembre, le Cercle interprofessionnel du droit de l’environnement a été fondé par Pauline Leddet (Foley Hoag), Laetitia Lafargue (Engie), Hugo Chatagner (EDF), Fanny Vellin (CLP-Cliperton), Pauline Goarin (RTE), Caroline Facelina-Tabard (Loyve Avocats), Marie Nicolas (Société du Grand Paris), Julien Reynaud (Fidal) et Sébastien Beck (Total).

Léna Fernandes