Lancement du cabinet Michel-Ange

Une nouvelle enseigne spécialisée en fiscalité fait son apparition sur la place parisienne : Michel-Ange. Ce cabinet de niche est fondé par les trois avocats Bertrand Dussert, Alban Michou Tognelli et Mehdi Hdiji qui se sont rencontrés chez K&L Gates il y a quelques années. Son offre s’articule autour de trois axes principaux : la fiscalité des entreprises et de leurs dirigeants, les contrôles et les contentieux fiscaux ainsi que la structuration patrimoniale et la fiscalité des non-résidents.

Bertrand Dussert intervient sur les aspects fiscaux français et internationaux des opérations de fusions-acquisitions, de private equity et de financement. Membre du barreau de Paris depuis 1989, il a commencé sa carrière chez CMS Francis Lefebvre Avocats où il a exercé pendant plus de douze ans. Il rejoint ensuite Norton Rose Fulbright avant de créer sa propre structure d’avocats fiscalistes en 2007. Il intègre K&L Gates en 2012 et enfin Winston & Strawn en 2019. Bertrand Dussert est titulaire d’un DESS de droit des affaires et fiscalité ainsi que du DJCE de l’université Jean Moulin à Lyon.

Alban Michou Tognelli assiste ses clients lors de contrôles ou de contentieux fiscaux mais aussi pour des questions de fiscalité personnelle et de structuration patrimoniale. Il dispose d’une solide expérience en matière de fiscalité internationale, notamment dans l’interprétation des conventions fiscales. Avocat au barreau parisien depuis 2016, il a exercé chez K&L Gates et Winston & Strawn. Il également membre de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux. Mehdi Hdiji conseille des dirigeants d’entreprise dans leurs problématiques fiscales quotidiennes et a développé un savoir-faire spécifique en fiscalité des actifs numériques, bitcoins et autres cryptomonnaies. Inscrit au barreau de Paris en 2019, il travaillait jusqu’alors en indépendant. L’avocat est diplômé d’un master 2 en droit et pratiques des affaires par l’école Head.

