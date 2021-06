Création du cabinet HK Legal

Amis depuis l’université, Louis-Narito Harada et François K’jan réunissent leurs compétences et leurs équipes respectives pour créer HK Legal. Leur nouveau cabinet propose des services juridiques en droit public des affaires, droit de l’environnement et droit de l’énergie, et intervient également dans le cadre de contentieux administratifs devant les juridictions civiles et pénales. Conseil des acteurs publics et privés, il les accompagne dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets relatifs à une large palette d’activités : commande publique, environnement, transition énergétique, travaux publics et génie civil, grand et petit cycle de l’eau, alimentation et santé, immobilier et urbanisme.

Avocat depuis quinze ans, Louis-Narito Harada est un spécialiste certifié en droit de l’environnement. Il conseille de grands groupes industriels et des acteurs de la transition énergétique pour toutes leurs problématiques liées au droit de l’environnement et des énergies renouvelables, mais aussi lors de transactions en appui des équipes corporate ou immobilier. Diplômé de l’Institut de droit public des affaires, il a notamment exercé chez August Debouzy et Eversheds Sutherland où il était associé chargé de la pratique environnement et énergie. Il est également titulaire d’un DEA en droit de l’environnement et d’un DESS en contentieux de droit public de l’université Panthéon Sorbonne. François K’jan possède quant à lui des compétences approfondies en droit public économique et en droit de la commande publique. Sa clientèle se compose des opérateurs publics et parapublics dans les secteurs des transports, de l’eau, des déchets et de l’énergie. Il a exercé pendant sept ans en tant que collaborateur d’avocats aux Conseils avant de créer son premier cabinet, LKA Avocats. Titulaire d’un DEA en droit public de l’économie de l’université Panthéon Assas, il est aussi diplômé d’un DESS en contentieux de droit public de l’université Panthéon Sorbonne. Avec Marie Coussi, Jessie Rameau, Justine Astre, Thomas Nogris et Antoine Leparc, ils forment l’équipe de HK Legal.

Léna Fernandes