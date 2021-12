Création du cabinet Exso

Alliant des compétences juridiques et économiques, Exso a pour volonté d’aborder les problématiques sociales des entreprises dans leur globalité avec une approche équitable des rapports sociaux. Réunissant l’avocate en droit social Gépy Koudadje et l’économiste expert du marché du travail Gilbert Cette, la nouvelle enseigne conseillera particulièrement des sociétés et des organisations patronales en matière de négociations collectives. Elle proposera également des solutions, alternatives au contentieux avec pour l’objectif de trouver des points d’équilibre "gagnant-gagnant" dans les relations de travail.

Diplômé du DJCE de l’université de Strasbourg, Gépy Koudadje a fait ses armes chez Fidal puis chez Flichy Grangé Avocats où elle a exercé pendant presque dix ans. Elle est également chargée d’enseignement en droit des relations collectives de travail au sein de l’université Panthéon-Sorbonne. Gilbert Cette est lui docteur en sciences économiques. Il a réalisé la plupart de son parcours professionnel au sein de la Banque de France et est également professeur à Neoma Business School. Ensemble, ils ont contribué, par leurs travaux de doctrine, à faire entrer dans le code du travail la prise en compte des enjeux de transition écologique en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau structurant de la branche professionnelle à l’occasion de la loi Climat et Résilience.

Léna Fernandes