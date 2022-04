Lancement de Lamoureux Paris

Frédéric Lamoureux tire profit de ses expériences en entreprise et comme juge consulaire du tribunal de commerce de Paris pour fonder son propre cabinet d’affaires. Lamoureux Paris voit donc le jour sur la place parisienne, avec pour ambition de faire du droit un vecteur de croissance et non une source de contraintes pour ses clients. L’avocat intervient ainsi auprès d’entreprises, d’entrepreneurs, de fonds et de family offices, dans tous les domaines relatifs à la vie de l’entreprise : droit des sociétés, droit commercial, fusions-acquisitions, private equity, contentieux et procédures collectives. Son objectif ? Fournir la sécurité et l’ingénierie nécessaire à la réalisation d’opérations entrepreneuriales ambitieuses.

Formé en droit des contrats par l’université Paris 11, Frédéric Lamoureux a commencé son parcours en 1999 comme juriste pour la station radio Skyrock, entité du groupe Orbus. Il quitte cette entreprise cinq ans plus tard pour devenir le directeur juridique de la holding Financière Duval puis il rejoint le groupe Duval en 2016 en qualité de secrétaire général. Pendant presque cinq ans, il est également juge consulaire du tribunal de commerce de Paris dans les chambres de droit des sociétés et de rupture brutale de relations commerciales établies. Fraîchement inscrit au barreau parisien, Frédéric Lamoureux exerce désormais en qualité d’avocat au sein de son cabinet, Lamoureux Paris.

Léna Fernandes