Création de Yooner Avocats

En 2017, Sylvie Regnault et Julie Roussel avaient fondé R&R Avocats. En 2018, Serge Rosenzweig avait, lui, créé SR Avocats. En fusionnant leurs structures, les trois avocats fondent une nouvelle enseigne consacrée à l’entrepreneuriat et à l’innovation : Yooner Avocats. "Nous avons choisi un nom original, avec une sonorité dynamique et un peu geek dans le but de détonner. Nous voulions proposer une vraie marque à l’image de nos clients", expliquent les associés. Ces derniers se donnent ainsi pour mission d’assister les start-up technologiques ainsi que les PME, principalement dans les secteurs des nouvelles industries et des nouvelles économies.

Pour appréhender les besoins de leurs clients et saisir les enjeux auxquels ils font face, les avocats puisent dans leurs expériences personnelles. "Nous avons tous les trois créé nos cabinets assez rapidement dans nos carrières. Cela nous aide aujourd’hui à comprendre les problématiques opérationnelles, juridiques mais aussi personnelles de ceux que nous accompagnons, déclare Sylvie Regnault. Personnellement, je me sens proche de mes clients car je viens d’une famille d’entrepreneurs." Quant à Serge Rosenzweig, il avait créé sa start-up avant de devenir avocat. Yooner Avocats se présente donc comme un véritable partenaire des entrepreneurs qu’il guide, en conseil comme en contentieux, à tous les stades de leur projet : de leur structuration à leur développement.

Une véritable direction juridique externalisée

Pour ce faire, les fondateurs ont mis en commun leurs savoir-faire : en corporate et M&A pour Serge Rosenzweig, en IP/IT et data pour Sylvie Regnault ainsi que Julie Roussel. Ces dernières sont même retournées sur les bancs de la fac en 2019 après l’entrée en vigueur du RGPD pour parfaire leurs connaissances de cette nouvelle réglementation européenne. Le cabinet intervient également en droit fiscal et en droit social, pour l’instant grâce à un réseau de partenaires mais il devrait rapidement accueillir des spécialistes de ces matières au sein de son équipe. Concernant les secteurs dans lesquels évolue la clientèle de Yooner Avocats, ils sont divers mais ont tous un point en commun : l’innovation. "J’interviens par exemple auprès d’acteurs de la foodtech, qui développent du foie gras en laboratoire ou encore des croquettes pour chiens et chats à base d’insectes, illustre Serge Rosenzweig. J’accompagne aussi des entreprises du secteur de la location, du paramédical ou encore de la fintech, même si la moitié de mes clients restent des développeurs de logiciels."

De leur côté, Julie Roussel et Sylvie Regnault accompagnent par exemple des entreprises des secteurs de la culture, des cosmétiques, de l’influence mais aussi des acteurs plus classiques comme des associations et des fédérations professionnelles. Comme l’explique Julie Roussel, la typologie de leur clientèle est variée : "Nous intervenons auprès de grandes sociétés américaines et canadiennes pour des questions d’application du RGPD et de contentieux de marque en France ou en Europe. Nous conseillons aussi des start-up françaises qui se lancent par exemple dans la tech, le bio ou encore l’économie locale." Si pour l’instant, Yooner Avocats réunit trois associés, quatre collaboratrices et trois élèves avocats, son équipe devrait s’agrandir et se développer dans le courant de l’année 2022.

Léna Fernandes