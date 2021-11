Lancement de Voxius Avocats

Basé à Paris et installé dans le quartier des Invalides, le cabinet Voxius Avocats intervient sur tous les aspects du droit social, de la protection sociale et de la formation professionnelle, en conseil comme en contentieux. La structure est également très active sur les problématiques de prêt de main d’œuvre, d’élections professionnelles et de durée du travail, questions pour lesquelles les deux associés fondateurs ont développé un savoir-faire de niche ces dernières années. L’offre de Voxius Avocats s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’entreprise : aux sociétés, aux associations, aux organisations professionnelles ainsi qu’aux dirigeants.

Tous les deux titulaires du master 2 en droit social de l’Université Paris 2 Panthéon Assas, Florian Carrière et Steven Theallier ont acquis dans le cadre de leur parcours une connaissance aiguisée du droit social appliqué aux secteurs de l’immobilier, de l’informatique, du tissu associatif et des solutions de mobilité (prêt de main d’œuvre, portage salarial, groupement d’employeurs, détachement et expatriation). Florian Carrière a auparavant exercé au sein du cabinet Fromont Briens puis Karman Associés. Steven Theallier a quant à lui commencé sa carrière au sein des cabinets Actance puis Picard Avocats.

