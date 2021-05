Moncey Avocats ouvre ses portes

Tirant son nom du maréchal d’Empire Bon-Adrien Jeannot de Moncey, le nouveau cabinet d’affaires Moncey Avocats est issu de l’association de Frédéric Pinet, managing partner de la structure, David Malamed, Guillaume Giuliani, Frédéric Bosc et Marie-Victoire James. Bénéficiant tous d’une expérience reconnue acquise au sein de firmes renommées (Ashurst, Clifford Chance, Bredin Prat ou encore Weil Gotshal & Manges), les fondateurs conseillent des fonds d’investissement, des groupes familiaux, des sociétés cotées ou non, des dirigeants et autres acteurs économiques sur les aspects transactionnels et opérationnels de leurs activités. Moncey Avocats répond aux enjeux de croissance, de réorganisation et de développement de ses clients, en France mais aussi à l’étranger grâce à un réseau de partenaires à l’international. La boutique se consacre ainsi au private equity, aux opérations de fusions-acquisitions, de financement, de restructuring, de LBO mid-cap ainsi qu’à la fiscalité et au droit social.

L’équipe de Moncey Avocats est déjà composée de quinze avocats, en provenance du cabinet Desfilis et travaillant ensemble depuis de nombreuses années : les cinq associés fondateurs sont entourés de Valérie Colin Simon et Anastasia Fleury, qui deviennent counsels, et des collaborateurs Alix Auclair, Bonnie Brenier, Alexandre Brossier, Éléonore Coquerel, Mathilde Cotillon, Jonathan Devillard et Yann Fouquet-Michel, ainsi que Marc Maïcas, qui occupe les fonctions de secrétaire général.

Léna Fernandes