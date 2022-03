Marie-Gabrielle Plasseraud Avocats, cabinet spécialiste de la propriété intellectuelle

Marques, droits d’auteur, dessins et modèles, numérique, e-commerce, informatique… Marie-Gabrielle Plasseraud compte mettre à profit ses compétences en droit de la propriété intellectuelle et en droit des nouvelles technologies en ouvrant son propre cabinet. Sa clientèle française et étrangère pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement personnalisé tant en conseil qu’en contentieux, et ce, grâce à la constitution de portefeuilles des droits de propriété intellectuelle, la gestion stratégique de ces actifs immatériels ainsi que la défense des droits lors de contentieux judiciaires et administratifs ou encore lors d’actions en contrefaçon.

La typicité, une spécificité du cabinet

"Valoriser le local pour changer le global." Voilà l’objectif que se fixe Marie-Gabrielle Plasseraud dont le cabinet proposera une offre "typicité" pour protéger et valoriser, dans la perspective d’un développement durable, produits locaux (vins de Gevrey-Chambertin, whisky d’Écosse…) et identité territoriale (paysages de Toscane…) d’acteurs publics et privés en articulant les outils juridiques existants avec une stratégie produit ou institutionnelle. Marie-Gabrielle Plasseraud explique : "L’offre typicité est une spécificité du cabinet qui me tient particulièrement à cœur. N’existant pas encore sur le marché en tant que telle, elle répond à une réelle attente des acteurs économiques territoriaux, qu’ils soient publics ou privés."

"Valoriser le local pour changer le global"

Pour ce faire, le cabinet peut se reposer sur l’expérience de l’avocate. La fondatrice baigne dans la propriété intellectuelle depuis toujours : "En créant mon cabinet, je perpétue une tradition entrepreneuriale familiale et réalise un projet qui m’est cher." Avec son père Yves Plasseraud, ancien conseil en propriété industrielle reconnu sur le sujet, Marie-Gabrielle Plasseraud a co-écrit l’ouvrage Typicité dont le sujet porte sur la valorisation de l’identité des territoires pour en faire un levier de développement et de croissance économique. Par ailleurs, elle est diplômée de Sciences Po Paris et est titulaire d’un LL.M de l’université de Fordham à New York, d’un master en droit de la propriété industrielle de l’université Assas – Paris 2 et d’un master en droit économique européen de l’université de Strasbourg. Avocate au barreau de Paris depuis 2011, elle a exercé au sein de grands cabinets d’avocats et de conseils en propriété industrielle à Paris et à New York comme De Gaulle Fleurance & Associés, Hogan Lovells ou encore Plasseraud IP (anciennement EGYP).

La création de son cabinet permettra à l’avocate de se consacrer entièrement à la promotion et la défense de la propriété intellectuelle. Le traitement des dossiers est assuré en collaboration avec un réseau composé de partenaires incluant confrères, conseils en propriété industrielle, correspondants étrangers, marketeurs et analystes. Et si, pour l’instant, Marie-Gabrielle Plasseraud Avocats ne compte que sa fondatrice dans l’équipe, le cabinet devrait s’agrandir et accueillir un ou deux collaborateurs dans le courant de l’année 2022.