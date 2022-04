Kopper, un nouveau cabinet qui se veut proche de ses clients

Soutenir et accompagner tous les spectres de l’entreprise. Tel est l’objectif du nouveau cabinet Kopper, implanté à Toulouse. Pour leurs clients, Sandra Thiry, Lionel Agossou et Thomas Fernandez-Boni ont une ambition commune : se positionner comme un partenaire de confiance. Créer Kopper était une évidence, et le nom de leur cabinet n’a d’ailleurs pas été choisi par hasard : Kopper, c’est comme un dérivé de "copper", le cuivre, matériau conducteur, ce qui correspond à leur vision du rôle de l’avocat, facilitateur et partenaire. La clientèle visée, justement ? ETI, grands groupes, start-up et entrepreneurs que le cabinet pourra accompagner sur l’ensemble de leurs problématiques sociales individuelles ou collectives, à la fois stratégiques, opérationnelles ou contentieuses dans les secteurs de la métallurgie, des services, de la syntech, de l’aéronautique, du spatial, du numérique et de la pharmacie. Les associés veulent pouvoir accompagner leurs clients dans tous les sujets qui animent le quotidien d’une entreprise. "On est retenus pour la flexibilité, le délai de réponse, la confidentialité", explique Sandra Thiry.

Une équipe complémentaire

Les chemins de Sandra Thiry, Lionel Agossou et Thomas Fernandez-Boni se sont croisés chez Vaughan Avocats, où ils étaient associés. Avec Kopper, les trois avocats souhaitent travailler "main dans la main" sur les dossiers. Ils veulent une approche complémentaire, transversale, pouvoir traiter les affaires sous tous les angles. Et peuvent, si besoin, faire appel à des cabinets partenaires. Les associés exercent depuis deux décennies, chacun dans une spécialité différente. Sandra Thiry est à la mobilité internationale, Lionel Agossou travaille en corporate/M&A, Thomas Fernandez-Boni en social. Tous trois veulent réanimer leurs réseaux et renforcer l’activité du cabinet à l’étranger. Leur département mobilité internationale est certifié par le Cercle Magellan –, communauté de pratiques inter-entreprises qui rassemble des responsables des ressources humaines internationales – ce qui permettra également à Kopper de proposer des réponses efficaces et pragmatiques aux problématiques complexes de mobilité internationale.

"L’objectif avant tout est d’apporter du pragmatisme dans le traitement des dossiers mais aussi plus de visibilité pour se créer une empreinte et se frayer un chemin dans l’environnement concurrentiel"

"Nous avons un positionnement unique et à forte dimension internationale avec notamment la présence de Thomas Fernandez Boni, fondateur de notre réseau international GBL Alliance, sur la zone nordique. Notre expérience sur les dossiers à forts enjeux et complexes nous aidera à nous démarquer. L’objectif avant tout est d’apporter du pragmatisme dans le traitement des dossiers mais aussi plus de visibilité pour se créer une empreinte et se frayer un chemin dans un environnement concurrentiel", explique Lionel Agossou. Sur le long terme, l’enseigne souhaite se positionner également en IP-IT et en contentieux commercial. Elle tient également à sa politique d’ouverture en interne pour promouvoir équipes et directeurs.

Olivia Fuentes et Anaëlle Demoli