Ouverture de Kellinson, cabinet consacré à la finance et à la fiscalité

Pendant deux décennies, il était du côté de l’administration fiscale. “Un travail très stimulant", qu’il aimait profondément. Aujourd’hui, Rachid Dkhaili est un “vrai faux jeune avocat", qui veut dire aux entreprises que le fiscal n’est pas là pour paralyser leur activité. “Le Code général des impôts fait plus de 2 000 pages. Il y a des obligations, certes, mais aussi beaucoup de droits, de nombreuses possibilités." Son message est encourageant : la France est un pays où il faut bon investir, quand on sait utiliser les textes. C’est la promesse de Kellinson. Le cabinet sera là pour aider les entreprises à se développer grâce à “des solutions innovantes, sécurisées et responsables". “J’ai quitté l’administration, mais j’en conserverai l’éthique et la rigueur", assure l’avocat.

Beaux résultats

Il s’est d’abord formé à l’ENA de Rabat où il a ensuite travaillé comme administrateur civil. À son arrivée en France, en 2000, il s’inscrit à Dauphine pour un master en audit et contrôle suivi d’un doctorat en finance comportementale. En parallèle, il rejoint la Direction générale des finances publiques. Il y sera d’abord chargé du contrôle du secteur financier – banques, sociétés de Bourse, holdings – pendant dix ans, puis consultant auprès des brigades de contrôle des grands groupes nationaux et internationaux pendant dix années supplémentaires. C’est l’atout majeur de l’avocat : une connaissance parfaite du terrain et des outils. Il n’assistera pas les entreprises qu’il a contrôlées – déontologie oblige –, mais en comprend tous les enjeux.

Rachid Dkhaili aime transmettre – il enseigne la finance et la fiscalité à Dauphine –, permettre aux entreprises de comprendre des mécanismes complexes. Fiscalité financière, internationale et transactionnelle, M&A, dérivés… L’avocat offrira à ses clients, ETI et grands groupes, son expérience des contrôles fiscaux et du conseil. Et sait déjà à quoi ressemblerait son dossier idéal : “Une affaire avec de grands enjeux et de beaux résultats." Quand il pense à ses 30 000 confrères du barreau parisien ? “Le droit fiscal, c’est une avalanche de textes. Certains ont changé trois à quatre fois de version au cours d’un seul exercice. L’obligation de mise en conformité est telle qu’il y a de la place pour tout le monde", plaisante l’avocat.

Lui qui a eu plusieurs occasions de rejoindre un cabinet n’a donc pas hésité à créer le sien. Il voulait vivre l’expérience entrepreneuriale. D’autant que Kellinson est une aventure familiale : le nom a été trouvé en famille, le site internet créé par leur fils. Rachid Dkhaili est seul, pour l’instant, mais pense déjà à s’entourer de collaborateurs. Son rêve ? Faire grandir le cabinet. Il imagine de belles adresses à Paris, New York, Dubaï, Luxembourg. Les sources d’inspiration ne manquent pas : “J’observe où étaient, il y a trente ou quarante ans, les cabinets qui sont aujourd’hui puissants sur Wall Street. La plupart ont commencé avec une ou deux personnes, alors pourquoi pas moi ?"

Olivia Fuentes