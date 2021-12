Lancement de Bodari Avocats

Prenant leur indépendance, Inès Daulouède et Romain Bourgade se lancent dans l’aventure entrepreneuriale et ont fondé, en octobre dernier, Bodari Avocats. Les associés aux compétences complémentaires proposent ainsi une gamme de services juridiques pour l’heure centrée sur le droit économique mais qui devrait rapidement s’ouvrir à d’autres matières et notamment au corporate. L’équipe de Bodari Avocats compte, en plus des fondateurs, deux collaborateurs : Guillaume Velard et Angéline Labbé.

Experts en droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation, Inès Daulouède et Romain Bourgade accompagnent, en conseil comme en contentieux, de grands groupes français et étrangers de secteurs variés parmi lesquels l’agroalimentaire, le prêt-à-porter et l’agriculture. Ils interviennent dans le cadre de dossiers impliquant des ruptures des relations commerciales, des réseaux de distribution, des pratiques anticoncurrentielles ou encore des pratiques commerciales trompeuses. Ayant exercé chez DS Avocats, Gowling WLG, DDCT Avocats et Fidal, Inès Daulouède a notamment opéré pour le compte de Fashion3, La Redoute et Jacquet Brossard. Diplômée de l’IEP de Bordeaux, de l’Institut d’études européennes à Bruxelles, l’avocate est également titulaire d’un LLM du Collège d’Europe. Romain Bourgade a lui exercé pour le cabinet Renaudier, Bignon Lebray puis DS Avocats où il était associé depuis 2015. Au fil de son parcours, il a notamment représenté Inoxa, Tech Data France ou encore BazarChic. Il est titulaire d’un DEA de droit européen des affaires de l’université de Bordeaux ainsi que d’un certificat d’études européennes.

