Adna, le nouveau cabinet panafricain indépendant

Né de la fusion entre quatre entités d’Afrique du Nord et de l’Ouest, SD Avocats (Guinée), BFR & Associés (Maroc), Bourabiat Associés (Algérie), et Emire Partners (Côte d’Ivoire), Adna est un nouveau cabinet panafricain indépendant recouvrant trois domaines d’intervention phares : le corporate, le droit bancaire et financier, les projets de développement et les contentieux. Depuis ses quatre bureaux basés en Algérie, en Guinée, au Maroc et en Côte d’Ivoire, la structure accompagne des clients régionaux et internationaux dans leurs opérations d’investissement et leurs transactions complexes en Afrique et à l’étranger. Sa clientèle se compose d’entreprises publiques et privées, d’institutions financières internationales, notamment dans les secteurs de l’énergie, des mines et des infrastructures. "Grâce à notre fine connaissance de l’environnement juridique et économique, tant africain qu’international, nous pouvons conseiller nos clients lors d’opérations d’investissement pilotées en Afrique. Le lancement du cabinet a pour vocation de renforcer l’attractivité de ce continent en plein essor", commente Salimatou Diallo.

Salimatou Diallo prend la tête du cabinet en tant que managing partner. Passée par Herbert Smith Freehills et Hogan Lovells, elle travaille sur de grands projets de développement et de financement, de fusions-acquisitions, ainsi que sur les aspects juridiques liés aux opérations corporate et commerciales, principalement dans les secteurs de l’énergie et des mines en Afrique francophone, auprès d’institutions financières internationales et d’investisseurs.

Foued Bourabiat est associé au sein du bureau basé en Algérie (Alger). Également passé par Hogan Lovells et Herbert Smith, il accompagne les principaux investisseurs et institutions de crédit sur leurs opérations de financement en Algérie et dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena).

Safia Fassi-Fihri est associée de l’antenne marocaine d’Adna, à Casablanca. Elle a auparavant exercé dans des cabinets internationaux à Paris, Londres et Casablanca. Parmi ses clients, elle compte des institutions internationales et des sociétés multinationales qu’elle accompagne sur les plans juridique et réglementaire dans la structuration de leurs transactions. Elle accompagne également ses clients sur des problématiques de droit du travail et dans leurs échanges avec les autorités de régulation.

Sydney Domoraud est nommé associé du cabinet en Côte d’Ivoire (Abidjan). Auparavant avocat chez Freshfields Bruckhaus Deringer et Dewey & Leboeuf, il se concentre sur les sujets corporate et financiers, afin de conseiller des promoteurs, des dirigeants d’entreprise, des institutions financières, des banques de développement, des banques de détail, des fonds d’investissement ou encore des organisations internationales. Ses compétences portent en particulier sur des transactions financières et corporate : financement de projet, corporate finance, financement d’acquisitions, private equity et fusions-acquisitions.

Doté d’une vingtaine de collaborateurs, Adna est également membre du réseau Africa Legal Network (ALN).

Marine Calvo