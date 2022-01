Création d’une maison de santé pluridisciplinaire : toutes les démarches

Qu’est-ce qu’une Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) ?

Sur le plan juridique, une Maison de santé pluridisciplinaire est une personne morale constituée de plusieurs professionnels de santé qui souhaitent se regrouper autour d’un objectif commun. Les professionnels en question viennent généralement de différents secteurs, et peuvent être des professionnels médicaux, des auxiliaires de santé voire des pharmaciens. D’après le site du Ministère, on recensait près de 1889 maisons en fonctionnement en juin 2021, ainsi que 366 projets de création d’une MSP (1). Pour créer une maison de santé pluridisciplinaire , plusieurs étapes sont nécessaires.

Quel est l’intérêt de créer une Maison de santé ?

La création d’une Maison de santé pluridisciplinaire revêt bien des avantages pour les professionnels en exercice. En premier lieu, le simple fait de pouvoir se regrouper avec d’autres confrères en milieu rural et isolé peut être un réel soulagement. Dans les zones frappées par une forte désertification médicale, ceux-ci contribuent largement à développer et maintenir une offre de soins qui peut faire défaut.

Ensuite, les frais de fonctionnement sont mutualisés. Ce qui signifie que chaque professionnel contribue à prendre en charge une partie de la gestion du centre. En outre, l’organisation collective induite par la création d’une MSP permet à chaque professionnel qui contribue au projet de soins de la structure d’être salarié.

Quelles sont les étapes pour la création d’une MSP ?

La création d’une MSP suppose d’en passer par plusieurs étapes successives. Pour être viable, la structure devra accueillir impérativement deux médecins et un auxiliaire médical au minimum. Pour savoir comment créer une SISA , voici ce que les professionnels de santé doivent retenir :

- Première étape : élaborer un projet de santé partagé. Cela suppose de réfléchir à une organisation particulière entre les professionnels, ainsi qu’à une stratégie d’accueil et de prise en charge des patients.

- Deuxième étape : choisir la structure juridique adaptée. Généralement, le statut de SISA (Société interprofessionnelle de soins ambulatoires) est à privilégier, car c’est le seul à permettre aux professionnels de santé d’exercer de manière coordonnée.

- Troisième étape : le financement du projet. Le lancement d’une MSP demande souvent des moyens importants, impliquant notamment des travaux de construction, d’achat ou de location, et d’acquisition de matériel professionnel. Des financements publics existent, du côté du département comme de la région. Si la structure est implantée dans une zone d’accompagnement dite prioritaire, les aides publiques peuvent être accordées en priorité.

Vous êtes désormais mieux renseignés sur les modalités de création d’une MSP. Pour les patients situés dans des zones sous-équipées, ces structures sont essentielles et permettent d’améliorer les soins, tout en développant de bonnes pratiques et un meilleur suivi des cas les plus sensibles – notamment pour les personnes diabétiques.

