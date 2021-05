Création d’un pôle restructuring chez Aston Avocats

Si François-Xavier Ruellan maîtrise le droit immobilier et le droit commercial, ce sont pourtant les procédures collectives qui l’occupent depuis plusieurs années. L’avocat est, depuis avril, associé chez Aston, le cabinet créant ainsi un département restructuring. François-Xavier Ruellan accompagne ses clients, notamment des secteurs des énergies, de la finance et de la mobilité urbaine, soit en amont des difficultés, notamment grâce à des procédures amiables, soit en aval, par la gestion juridique des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Avocat depuis 2014, ce diplômé des universités de droit de Rennes, d’Assas et d’Exeter en Angleterre a débuté chez Natixis en 2012 avant de rejoindre Dentons en 2013. Docteur en droit, il a exercé deux ans chez Cornet Vincent Ségurel puis quatre ans chez August Debouzy, à chaque fois dans le département restructuring et contentieux commercial. Devenu associé chez Austin Kelsen en octobre 2019, il était alors chargé du pôle consacré au droit des entreprises en difficulté.

Grâce à son arrivée, Aston Avocats peut dorénavant conseiller les entreprises à leur création, au cours de leur développement et à leur restructuration le cas échéant. François-Xavier Ruellan devient le septième associé du cabinet aux côtés d’Olivier Sanviti (fondateur), Rachel Dress, Sabine Liégès, Carine Piccio, Romain Rattaz, Michel Zavalichine et Philippe Latorre.

Pascale D'Amore