Kingston Avocat, la nouvelle boutique du droit bancaire et financier

Alexandre Peron ouvre les portes de sa propre structure : Kingston Avocat. Positionné sur le conseil et le contentieux, le cabinet Kingston délivre des prestations juridiques aux entreprises dans plusieurs domaines du droit des affaires : en droit bancaire (crédits, contrats, droit de la consommation…) et financier (cryptomonnaie, financement participatif…), en droit des contrats, en droit des sociétés (constitution de sociétés et formalités, pactes d'actionnaires, opérations de restructuration), en droit pénal des affaires ainsi qu’en droit commercial. La structure propose également aux grandes structures bancaires et financières ainsi qu’aux start-up en croissance son accompagnement en matière de compliance, notamment dans le cadre de l’obtention d'agréments, de la rédaction de consultations sur les sujets LCB/FT, de corruption ou encore de lutte contre le financement du terrorisme.

Son fondateur, Alexandre Peron, a d’abord exercé en tant que legal counsel au sein de grandes banques (BNP Paribas, Banque française mutualiste), où il a pu appréhender les rouages des grands groupes internationaux. Il intègre ensuite, en tant qu’avocat, le département bancaire et financier de White & Case, puis rejoint Cloix & Mendès-Gil. Au cours de ces expériences, il travaille notamment avec des banques, de grandes entreprises et des start-up de la finance. Formé au droit des affaires et à la fiscalité à de l’université Paris 2-Panthéon-Assas, Alexandre Peron a réalisé un premier master de spécialisation en droit des sociétés puis un second master de spécialisation avec l'Essec, en droit pénal financier.

Marine Calvo