Création d’Influxio Avocats

Pour répondre aux problématiques juridiques liées à l’apparition, dans le domaine du marketing d’influence et de la communication numérique, de nouveaux acteurs et de leur mode de communication, Alexandre Bigot Joly lance Influxio Avocats. L’offre de la structure réunit plusieurs matières de la vie des affaires et accompagne, aussi bien en conseil que dans le cadre de contentieux, influenceurs, créateurs de contenus, communicants et marques.

Influxio assiste ainsi ses clients dans leurs relations contractuelles, mais les oriente également sur la structure juridique à adopter et les assiste dans la rédaction de leurs statuts. En matière pénale, le cabinet défend les influenceurs et les créateurs de contenus contre toute atteinte portée à l'intégrité de leur réputation numérique (cyber-haine, diffamation, fake news) et contre tout acte de violation de leurs données personnelles en ligne. Influxio assiste en outre les acteurs du marketing d'influence victimes d'atteinte à la vie privée, de harcèlement, de boycott, d'injures, de menaces, d'escroquerie ou d'abus de confiance. Le cabinet défend également les entreprises victimes de framing, de cybersquatting, de typosquatting ou de position squatting et intervient en matière de contrefaçon. Sur le volet de la propriété intellectuelle, le cabinet est aux côtés des communicants dans la défense des droits attachés à leurs créations (contenus sur les réseaux sociaux, recommandations et créations publicitaires, droits sur la création d'un programme de podcasting). Influxio apporte par ailleurs son savoir-faire aux artistes lors de toute opération de production ou d'exploitation d'une œuvre audiovisuelle, de prestation et de cession de droit portant sur des photographies, comme d'enregistrement d'artiste interprète. La structure intervient également en droit des médias et dans la négociation de contrats publicitaires.

Avant de fonder Influxio, Alexandre Bigot Joly a travaillé au sein de cabinets d'affaires et de collectivités auprès desquels il s'est formé à la pratique du droit des affaires, du droit des médias et de la communication, de la propriété intellectuelle et du droit pénal. Il a également apporté ses compétences en matière de communication et de développement à Avocap 2.2, structure de mutualisation de moyens entre avocats en France et en Europe. ​ ​

Marine Calvo