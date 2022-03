CPC & Associés se renforce en droit fiscal. Adrien Khaznadji, arrivé du département transaction d’Ernst & Young Société d’Avocats, où il était senior manager, apportera au cabinet son savoir-faire en matière de fiscalité des entreprises et des sociétés innovantes. Il intervient également en fusions-acquisitions, opérations de restructurations et structuration fiscale de fonds d’investissement. Entreprises et dirigeants le sollicitent pour structurer actionnariat salarié, management packages et LMBO.

Avocat depuis plus de douze ans, Adrien Khaznadji a eu l’occasion d’accompagner des opérations d’envergure, du côté des investisseurs comme des dirigeants. Il a, aussi, participé aux levées de fonds de start-up et à des projets de développement d’énergie renouvelable. Son expérience de trois ans à la direction fiscale Europe de Nissan lui aura permis de saisir les enjeux business des entreprises. Il a obtenu un master de droit économique à Sciences Po.

Olivia Fuentes