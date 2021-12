Covivio réalise 325 M€ de nouvelles cessions de bureaux en France

Avec cette opération, Covivio aura signé pour plus de 880 M€ de nouveaux engagements de ventes depuis le début d’année, avec une marge moyenne de +3,4 % sur les dernières valeurs d’expertise.

Création de valeur

Situé dans le 15ème arrondissement de Paris, "Carré Suffren" est un ensemble immobilier de 25 000 m². Acquis par Covivio et Crédit Agricole Assurances en 2004, L'actif a été redéveloppé et livré en 2009, avant de bénéficier d’un nouveau programme de travaux en 2020-2021, portant sur la rénovation complète du socle serviciel et des espaces communs. L’immeuble, entièrement loué, bénéficie des certifications BREEAM et HQE, ainsi que des labellisations WiredScore et BiodiverCity. Il accueille des locataires comme AON, Equinix, OCDE, CNCCFP, 1001 Vies…

Le "Campus Eiffage", acquis en 2010 puis étendu en 2013 en partenariat avec Crédit Agricole Assurances, est situé dans le quartier d’affaires de Vélizy-Meudon, partie intégrante du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay. Actif depuis 2003 sur ce quartier tertiaire de référence, Covivio y a déployé une stratégie de campus locatifs clés-en-main pour des grands comptes, et notamment Dassault Systèmes et Thalès. Le "Campus Eiffage" de 33 000 m² bénéficie des certifications NF Bâtiments tertiaires, HQE, BREEAM et du label Effinergie.

Rotation du patrimoine

Avec cette transaction, Covivio a signé depuis le début d’année pour 880 millions d'euros de nouvelles ventes, dépassant ainsi son objectif fixé à plus de 600 millions d'euros pour l’année 2021. Réalisé avec une marge moyenne de +3,4 % sur les dernières valeurs d’expertises, ce succès traduit l’attrait des investisseurs pour des immeubles de bureaux de qualité. Cette rotation active du patrimoine bureaux permet à Covivio de renforcer la centralité de son portefeuille, et contribue au financement de ses projets de développement.

"La rotation du patrimoine pour réinvestir dans des développements d’immeubles prime fait partie intégrante de la stratégie long terme de Covivio. Avec la cession de ces deux actifs, nous cristallisons toute la valeur créée ces dernières années grâce à la qualité et à la pertinence de notre politique de Développement et d’Asset Management. Cette opération témoigne aussi de la solidité du partenariat long-terme établi avec Crédit Agricole Assurances", souligne Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.

