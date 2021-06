Covéa renouvelle sa direction juridique

Mariette Bormann rejoint le secrétariat général de Covéa en prenant la fonction de directrice juridique du groupe. Diplômée de l’IEP de Strasbourg, titulaire d’un master 2 en droit des affaires et fiscalité, d’un diplôme de juriste conseil d’entreprise et diplômée de HEC Executive, Mariette Bormann a commencé sa carrière au sein de cabinets de conseil, notamment EY. Elle a ensuite rejoint la direction juridique d’Axa puis a successivement occupé les fonctions de secrétaire générale de Generali France, de directrice juridique d’Astorg Partners (Groupe Engie), puis celle de Malakoff Médéric, avant de devenir directrice du pôle fonction juridique et supports de La France Mutualiste. Depuis 2016, Mariette Bormann était directrice du pôle juridique, fiscal, distribution et conformité de la Fédération française de l’assurance (FFA).

"Mariette Bormann va apporter au groupe toute son expertise des métiers de l’assurance combinée à une parfaite connaissance des enjeux juridiques et fiscaux", réagit Paul Esmein, directeur général adjoint de Covéa. Le groupe réunit 21 000 collaborateurs en France, lesquels travaillent au service de 11,6 millions d’assurés. Détenteur de MAAF, MMA et GMF, le groupe Covéa est également présent à l’international.

Marine Calvo