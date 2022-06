Cosuno : la centralisation digitale au service de l’organisation

Face à la complexité de coordination des différents entrepreneurs durant un chantier, Cosuno propose une plateforme numérique qui regroupe et simplifie l’ensemble des démarches.

Fibre numérique

La construction est l’un des secteurs de l’économie les plus collaboratifs et, paradoxalement, l’un des moins digitalisés. Quand la plupart des plateformes ne répondent qu'à une problématique spécifique à une branche du chantier, Christoph Berner, Fritz Cramer et Maximilian Seifert ont souhaité agréger tous les besoins de planification en une seule solution. Cosuno est le fruit de cette réflexion.

Regrouper et simplifier

Les actes administratifs se font traditionnellement à la main, la pratique entraînant une perte de temps et un manque de transparence. L’emploi de documents entièrement digitalisés élimine bon nombre d’erreurs de transmission lors de la restitution des données. L’usage d’un cloud permet de centraliser l’ensemble des communications qu’entretient le mandataire avec ses partenaires. Un processus de planification vient accompagner la gestion des finances et la communication. La plateforme imaginée par les fondateurs de Cosuno permet de créer des devis quantitatifs et modifiables, dont le suivi se fait en temps réel. Chaque personne intervenant sur un chantier peut s’y informer sur son avancée. L’ensemble des factures y sont vérifiées, à quoi s’ajoute un système de paiement, ainsi qu’une fonctionnalité de calcul des coûts supplémentaires. Fritz Cramer, cofondateur et co-CEO, résume dans le journal Architekturblatt l’ambition de la start-up : "Nous pouvons être encore plus engagés, plus concentrés et beaucoup plus rapides dans notre volonté de conduire le secteur de la construction vers un avenir numérique."

Une mise en relation au service de l’entrepreneur

La personnalisation du profil des entreprises sur la plateforme leur permet d’avoir accès à des offres en accord avec leur activité. Au-delà d’un gain non négligeable, les partenaires de Cosuno constatent une augmentation moyenne de leurs marges de 25 %. Andreas Paul, directeur des achats chez Gebr. Neumann qui en a tiré de nombreux bénéfices, témoigne : "Plus d’automatisation, plus de transparence, moins de processus manuels et donc de temps pour l’essentiel : une communication efficace sur une base familière avec les entreprises du bâtiment."

Avec plus de 190 employés, Cosuno a réussi à traiter un volume de construction de 4 milliards de dollars pour 110 000 entreprises présentes sur son réseau. La start-up a réalisé une levée de fonds de 30 millions de dollars en février 2022, lui permettant ainsi d’étendre son implantation européenne.

Émile Le Scel