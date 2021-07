Cornet Vincent Ségurel renouvelle sa direction

Le cabinet Cornet Vincent Ségurel annonce la nomination de son nouveau comité de direction, composé de quatre associés : Laurence Tardivel à Nantes, René-Pierre Andlauer à Rennes, Alexis Marchand à Paris et Alban Pousset-Bougère à Lyon. Les quatre avocats sont collectivement chargés de la gestion du cabinet, chacun ayant par ailleurs la responsabilité d’un domaine particulier : la politique RSE pour Laurence Tardivel, les finances pour René-Pierre Andlauer, l’international pour Alexis Marchand et enfin le marketing et la communication pour Alban Pousset-Bougère.

Laurence Tardivel a rejoint Cornet Vincent Ségurel en 1997, avant de devenir associée en 2001. L’avocate se consacre historiquement au conseil en droit des sociétés et en droit social. Elle a par la suite développé une activité exclusivement consacrée au droit social, aussi bien en tant que conseil qu’en contentieux, ce qui lui a permis de participer à des opérations corporate (fusion, cession de fonds…) et d’en traiter les problématiques sociales. Elle intervient également aux côtés des équipes fusions/acquisitions et de droit fiscal du cabinet dans des missions d’audit de conformité afin de sécuriser les opérations de refinancement ou d’acquisition. Sa pratique croise celle du département consacré aux procédures collectives, tant en conseil qu’en contentieux social. Elle accompagne des chefs d’entreprise des secteurs privé, associatif, mutualiste ou parapublic, dans les relations individuelles et collectives et lors d’opérations de réorganisation, et de compression des effectifs, par la voie de la négociation collective notamment.

René-Pierre Andlauer a rejoint Cornet Vincent Ségurel en janvier 2014 pour participer notamment au développement du bureau rennais. Il intervient principalement, au titre d’opérations ponctuelles, en matière de fusions-acquisitions ou de private equity (LBO, MBO, OBO, management packages, capital-investissement). Il accompagne aussi régulièrement des sociétés non cotées ou des groupes de sociétés, familiaux ou non. Il a également développé des compétences dans le secteur de l’immobilier, de l’hôtellerie et de la transmission familiale dans lequel il intervient régulièrement pour des clients aussi bien français qu’étrangers.

Alexis Marchand est arrivé au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel en qualité d’associé en septembre 2013, afin de développer le bureau parisien. Il intervient principalement en matière de fusions-acquisitions, notamment dans la rédaction et la négociation de contrats, d’accords de garanties et de pactes d’actionnaires, ainsi qu’en droit des sociétés lors d’opérations de fusions, d’apports partiels d’actifs et de restructurations de groupe. Il conseille des clients français et internationaux, qu’il accompagne dans leurs développements.

Alban Pousset-Bougère a prêté serment en 1994. Il défend depuis plus de vingt-cinq ans des entreprises privées et publiques et des compagnies d’assurance dans le cadre de contentieux, en droit des affaires et des sociétés, en pénal des affaires, en immobilier ainsi qu’en droit des assurances, plus particulièrement en matière de risque industriel, où il accompagne aussi bien des compagnies d’assurance, des ETI et des PME. Il conseille également les intermédiaires d’assurance, ainsi que leurs clients. L’avocat intervient régulièrement comme formateur auprès des acteurs du monde de l’assurance et notamment des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon. Il est par ailleurs délégué du bâtonnier de Lyon devant la cour d’appel.

Cornet Vincent Ségurel, qui fêtera ses 50 ans l’an prochain, entend consolider son offre des services juridiques adressée aux grands groupes, aux ETI, aux PME et aux collectivités, à Paris et dans cinq métropoles régionales. Les nouveaux membres du Comité de direction sont chargés de mettre en œuvre la nouvelle feuille de route adoptée par l’assemblée générale en juin 2021. Cornet Vincent Ségurel accompagne les entreprises, les dirigeants, les collectivités et les associations dans leurs transformations, leurs projets et leurs contentieux. Créée à Nantes en 1972, la structure compte aujourd’hui plus de 180 avocats exerçant à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Rennes. Ceux-ci interviennent dans tous les domaines du droit des affaires pour une clientèle issue des secteurs d’activité les plus variés. À l'international, le cabinet est membre de trois réseaux couvrant près de 80 pays à travers le monde.

Marine Calvo