Cornet Vincent Ségurel attire un professeur de droit économique

Le cabinet Cornet Vincent Ségurel accueille Jean-Christophe Roda, professeur agrégé des facultés, en tant que consultant pour épauler ses équipes en matière de droit économique et de droit commercial. Jean-Christophe Roda est un spécialiste reconnu du droit de la concurrence, de la distribution, des contrats, du commerce international, du droit américain et des questions de compliance. Il s’est consacré à des travaux spécifiques portant sur la numérisation de l’économie, notamment aux plateformes et aux smart contracts. Il intervient en outre en droit du sport et est par ailleurs arbitre.

Référence en matière de droit économique, il est l’auteur de nombreuses publications en français et en anglais, dont plusieurs ouvrages en droit de la concurrence, de la distribution et de la compliance. Il a assuré la direction scientifique de différents colloques rassemblant des universitaires de premier plan. Au sein de l’université Jean Moulin Lyon 3, Jean-Christophe Roda occupe les fonctions de directeur du Centre de droit de l’entreprise, de directeur du master droit des affaires approfondi et de membre de l’équipe de recherche Louis Josserand.

En rejoignant Cornet Vincent Ségurel, le professeur Roda interviendra aux côtés de l’équipe de droit économique porté par Luc-Marie Augagneur, avocat associé, ainsi qu’aux côtés des avocats en contentieux. Il apportera ainsi son regard scientifique et pratique sur les questions juridiques complexes traitées par les avocats du cabinet. L’équipe de Luc-Marie Augagneur accompagne de nombreuses entreprises françaises ou étrangères, comme des ETI, des PME ou des start-up… Ses avocats les conseillent dans de tous les domaines du droit économique : relations et contrats commerciaux, droit de la distribution, franchises, création de réseaux de distribution, e-commerce et plateformes, problématiques de droit de la concurrence et d’antitrust, relations avec les autorités de contrôle.

Sur le plan national, l’équipe concurrence, distribution et contrats de Cornet Vincent Ségurel se compose de 34 avocats dont 10 associés et intervient auprès d’une importante clientèle d’entreprises françaises et étrangères des secteurs de la grande distribution et de la distribution spécialisée, des franchiseurs, des fournisseurs ou encore des industriels. Créé à Nantes en 1972, Cornet Vincent Ségurel réunit plus de 180 avocats implantés à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris et Rennes. Le cabinet est membre de trois réseaux internationaux couvrant près de 80 pays à travers le monde.

Marine Calvo