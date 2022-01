Cornet Vincent Ségurel accueille une associée à Bordeaux

Implanté à Bordeaux depuis 2016, Cornet Vincent Ségurel y poursuit son développement avec l’arrivée d’une nouvelle associée : Stéphanie Gérard. En provenance de chez Squadra Avocats, l’avocate renforce l’accompagnement juridique des opérations de fusions-acquisitions et de capital investissement que propose le cabinet dans le sud-ouest de la France.

Stéphanie Gérard conseille des fonds d’investissement ainsi que des dirigeants de PME et ETI dans le cadre d’opérations de cession, d’acquisition, de capital investissement. Développant un savoir-faire spécifique au secteur de l’énergie et du numérique, elle accompagne également ses clients dans la mise en place de partenariats commerciaux et dans le cadre de transactions transfrontalières. Compétente pour traiter les contentieux commerciaux, elle intervient enfin lors de litiges post-acquisition ou de différends entre actionnaires. Membre du barreau de Paris depuis 2009, Stéphanie Gérard a commencé sa carrière chez De Pardieu Brocas Maffei qu’elle a quitté en 2017 pour rejoindre Squadra Avocats où elle était jusqu’alors associée. Elle est diplômée d’un LL.M. en droit des affaires internationales de l’université d’Exeter au Royaume-Uni et d’un master 2 en droit des affaires de l’université Paris Dauphine. Avec son arrivée chez Cornet Vincent Ségurel, l’équipe bordelaise de l’enseigne compte désormais 8 avocats et juristes, dont 3 associés et un directeur.

Léna Fernandes