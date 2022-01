Coralie Rachet, managing director du cabinet Robert Walters en France, est nommée à la tête de Walters People France

Forte de son succès en tant que Directrice Générale France de l’activité Recrutement en top et middle management, le Groupe accorde à Coralie Rachet toute sa confiance, et la nomme à la tête de l’une de ses activités phares : Walters People, spécialisée dans le travail temporaire et le recrutement en CDI et CDD, du jeune diplômé au cadre expert.

Coralie Rachet contribuera encore davantage à la forte croissance du Groupe dans un marché du recrutement toujours plus porteur.

"Je suis très fière de ce nouveau challenge, qui nous permettra de renforcer notre engagement auprès de nos clients et candidats. Je suis convaincue que cette nomination permettra de créer davantage de synergie entre nos activités, et d’unir nos forces pour la promotion de la diversité dans l’emploi", commente Coralie Rachet.

Coralie Rachet a débuté sa carrière à Londres en tant que contrôleur financier, avant de revenir en France pour occuper un poste en business analyse dans un grand groupe de conseil, puis d’auditeur externe au sein d’un Big Four. C’est en 2002 qu’elle rejoint Robert Walters, en tant que consultante au sein de la division Finance. En l’espace de 10 ans, elle grimpe les échelons pour finalement être nommée directrice du cabinet Robert Walters France, en 2013.