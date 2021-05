Coralie Oger et son équipe arrivent chez Scotto Partners

C’est une première chez Scotto Partners : le cabinet fondé par Lionel Scotto en 1996 pour conseiller les équipes de management lors de la négociation de leur management package se dote d’une équipe consacrée aux fusions-acquisitions, toujours restée dans l’ombre des opérations de private equity. "Force est de constater que chez Scotto Partners, le M&A n’a jamais eu la place qu’il méritait", confiait il y a quelques semaines le fondateur. C’est à présent chose faite grâce à l’arrivée d’une associée en provenance de FTPA, Coralie Oger, accompagnée de Pierre Lumeau, counsel, et de Caroline Vieren, collaboratrice senior. Le cabinet, dirigé par Isabelle Cheradame, parvient ainsi à attirer l’un des rares profils féminins du transactionnel français.

Coralie Oger et son équipe conseillent les dirigeants, les entrepreneurs et leurs sociétés au cours de leurs opérations de croissance : fusions-acquisitions, acquisitions et cessions de titres et d’actifs, pactes d’actionnaires, due diligences, partenariats et gouvernance. L’associée est aussi une experte du capital-investissement (prises de participations, levées de fonds, opérations de cash-out), de la restructuration d’entreprise et du distressed M&A. Avocate chez FTPA depuis douze ans, où elle a gravi tous les échelons jusqu’à sa cooptation en janvier 2012, elle a été formée chez Latham & Watkins où elle a exercé entre 2001 et 2009. Le cabinet l’a détachée un an à Orange County aux États-Unis. Diplômée d’un Magistère en droit et management international de HEC et de l’université de droit de Lyon 3, Coralie Oger devient la sixième associée de Scotto Partners. Le cabinet affiche une parité parfaite dans au sein de son partnership.

Pierre Lumeau exerce à ses côtés depuis huit ans : FTPA lui a offert sa première collaboration. Il a été promu counsel en janvier 2020. Caroline Vieren a prêté serment en 2016 après avoir ajouté à sa formation universitaire un master de l’Essec. Elle était collaboratrice chez Bird & Bird depuis 2016 avant de rejoindre l’équipe de Coralie Oger en mai 2919.

Pascale D'Amore