Cooptation chez Lamartine Conseil

Adoptant une stratégie de promotion interne, Lamartine Conseil promeut Philippe Barouch au rang d’associé au sein de son équipe consacrée aux transmissions d’entreprises et de leur capital. L’enseigne implantée à Paris, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux compte ainsi désormais 22 associés pour une centaine de consultants.

Philippe Barouch intervient en matière de transmission d’entreprise et de restructuration de groupes de sociétés. Il accompagne également des managers et des investisseurs dans le cadre de prises de participation majoritaires ou minoritaires dans le capital de sociétés ou lors d’opérations de LBO. Si ses clients opèrent dans des secteurs d’activité très divers, l’avocat développe une appétence particulière pour le domaine de la santé ainsi que les activités réglementées. Membre du barreau parisien depuis 2012 et diplômé de deux masters 2, l’un en droit des affaires et l’autre en droit fiscal, par l’université Panthéon Assas, Philippe Barouch exerce chez Lamartine Conseil depuis septembre 2011.

Léna Fernandes