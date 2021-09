Contentieux des assurances : Fourcade Chevallier ouvre ses portes

Deux anciennes associées du cabinet de niche en droit de la responsabilité de l’entreprise Beldev Associés, Louise Fourcade et Marine Chevallier, fondent leur propre boutique, Fourcade Chevallier, consacrée au secteur l’assurance.

Aux côtés des professionnels de l’assurance

Axée sur le contentieux, l’offre de la structure s’adresse principalement aux assureurs mais également aux entreprises, notamment celles du secteur de la construction, de l’automobile, de l’agroalimentaire, de l’industrie, du bâtiment et du génie civil, des énergies et de l’environnement, ou encore du transport. Les deux fondatrices accompagnent cette clientèle variée dans le cadre de tous leurs contentieux liés au droit des assurances, "ce qui regroupe tous les dossiers impliquant un dommage et donc l’engagement de leur responsabilité civile et décennale ou encore leur responsabilité professionnelle", précise Louise Fourcade. Cette dernière intervient par ailleurs dans certains contentieux commerciaux, matière à laquelle elle s’est consacrée dès le début de carrière. Le volet responsabilité du cabinet recouvre quant à lui les dossiers portant sur les risques industriels, l’engagement de la responsabilité civile contractuelle et délictuelle mais également les problématiques liées aux produits défectueux ou à un préjudice corporel. Dans certains cas, les deux associées interviennent même sur le volet pénal, "dans le cadre de dossiers en indemnisations de toute nature, dont des incendies", illustre Marine Chevallier, qui a développé au fil des années des compétences en droit des transports.

Si l’ADN de Fourcade Chevallier se concentre sur le contentieux judiciaire, Louise Fourcade et Marine Chevallier ont à cœur de développer davantage le recours aux modes alternatifs de règlement des différends au sein de leur cabinet. "Les litiges de droit des assurances sont parfois très longs, il est de l’intérêt de nos clients et des assureurs de trouver des solutions amiables lorsque c’est possible", explique Marine Chevallier, qui achève une formation à l’Ifomen pour devenir médiateur. En phase de lancement, les deux fondatrices s’attachent pour l’heure à consolider l’offre de leur structure, avant d’agrandir leur équipe prochainement.

Marine Calvo