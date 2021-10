Contentieux des affaires : Solène Delafond crée Delafond Avocats

La nouvelle structure, axée sur le contentieux de droit des affaires, se consacre à un large panel de litiges en la matière, ainsi qu’aux contentieux civils, et intervient devant toutes les juridictions civiles et commerciales. Normalienne en économie et sociologie de formation et diplômée de HEC, Solène Delafond allie sa réflexion juridique, qu’elle a acquise durant son master 2 de droit des affaires et fiscalité, à sa vision économique des enjeux des entreprises. Fort de cet ancrage socio-économique dans un environnement juridique, Delafond Avocats est en mesure de se saisir de dossiers complexes impliquant de gérer les situations de crise.

Ancrage socio-économique dans un environnement juridique

Grâce à son savoir-faire, Solène Delafond conseille des sociétés françaises et internationales cotées et non cotées, principalement des PME, ainsi que leurs dirigeants et actionnaires, des secteurs de la distribution, du transport ou encore des services, mais également de grandes entreprises, parfois impliquées dans des litiges avec des sociétés du CAC 40.

L'avocate intervient notamment dans des contentieux haut de bilan, nés après une augmentation de capital ou post-acquisition, "lorsque la garantie d’actif et de passif est mise en jeu par exemple, en cas de demande ou refus de paiement d’un complément de prix ou lors de la remise en cause d’une opération", illustre l’associée fondatrice. Elle se consacre également largement aux contentieux commerciaux, notamment ceux portant sur des faits de concurrence déloyale et plus particulièrement lors de la mise en jeu de l’article 145. "Dans ce type de dossier, la phase précontentieuse est toute aussi importante à gérer que le contentieux en lui-même", précise-t-elle. Les litiges commerciaux dans lesquels elle représente ses clients portent également sur la gestion de leurs contrats commerciaux dans le cadre de rupture brutale de relations commerciales ou lors de la renégociation conflictuelle d’un contrat par exemple. Enfin, elle accompagne de nombreux dirigeants et associés en matière de crise de gouvernance : révocation ou démission, conflits entre actionnaires, exécution forcée ou remise en cause de pactes d’actionnaires par exemple. Enfin, elle conseille en parallèle ces clients dans les phases-clés de leur développement : création, levée de fonds, restructuration du groupe, prise de participation, négociation et conclusion des contrats.

Autant de dossiers techniques et stratégiques pour lesquels Solène Delafond, qui a longtemps exercé comme stagiaire, puis comme collaboratrice auprès d’avocats conseils près la Cour de cassation ou le Conseil d’État, nourrit une appétence particulière. Entourée de sa collaboratrice, Oriane d’Hinnin et d’une stagiaire, la fondatrice de Delafond Avocats ambitionne déjà d’agrandir son équipe à mesure que les besoins de ses clients se renforceront.

Marine Calvo