Lancement de Komon Avocats

Présent tout au long de la vie des entreprises, Komon Avocats a vocation à accompagner ses clients, des sociétés ou leurs dirigeants, dans le règlement de leurs litiges et dans l’appréhension de réglementations complexes, tant au sein d’écosystèmes régionaux qu’internationaux. Le cabinet, dont le nom signifie en japonais "celui qui conseille", propose également ses compétences en arbitrage commercial, en négociation et en prévention des risques et difficultés des entreprises. Côté conseil, il accompagne des entreprises françaises et étrangères depuis leur création jusqu’à la conclusion de leurs opérations et contrats stratégiques. Fort de son savoir-faire en contentieux, Komon Avocats intervient dans des secteurs variés comme ceux de la banque, de la construction, de l’informatique, du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie ou encore de la distribution. Wissam Mghazli et Olivier Fachin s’attachent notamment à servir une clientèle japonaise pour le développement de ses activités en France. Ils sont à ce titre deux cofondateurs de l’Association des avocats japonophiles (AAJ).

Ouvrir une nouvelle voie entre la France et le Japon

"Aujourd’hui, nos clients font face à de nouveaux risques contentieux. Nous voulons les aider à affronter ces changements en devenant leur conseil privilégié et en misant sur l’analyse stratégique en amont de chaque affaire. Le terme "Zanshin" qui fait référence à l’état d’éveil constant des arts martiaux s’applique très bien à notre ambition qui est de traiter l’ensemble de nos affaires à leur juste valeur et avec adaptabilité, morale et transparence", explique Wissam Mghazli. "Imprégnés par une forte culture internationale, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets et préoccupations en sécurisant en amont les orientations stratégiques qu’elles souhaitent mettre en œuvre. Notre idée est d’ouvrir une nouvelle voie entre la France et l’international, et notamment le Japon. Travailler avec la clientèle japonaise est valorisant et enrichissant car cela nécessite de connaître les codes culturels et bâtir patiemment une relation de confiance durable", ajoute Olivier Fachin.

Titulaire d'un master 2 professionnel en droit des affaires et diplômé d'une grande école de commerce, Wissam Mghazli s’est formé au sein de grands cabinets d'affaires anglo-saxons et français, où il a développé un savoir-faire dans le domaine du contentieux des affaires et de l'arbitrage commercial. Il enseigne par ailleurs le droit dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur en France et au Cambodge. Avocat au barreau de Paris depuis 2006, Olivier Fachin est titulaire d’un master 2 en droit des affaires internationales et européennes de l’université polytechnique Hauts-de-France, qu’il a obtenu après avoir effectué l’intégralité de sa formation universitaire à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Olivier Fachin a collaboré au sein de plusieurs cabinets parisiens, ce qui lui a permis d’acquérir une expérience spécifique dans le droit de la vie de l’entreprise, tant en contentieux commercial qu’en conseil. Il a développé également une compétence particulière en matière d’entreprise en difficulté, en intervenant sur des dossiers à forts enjeux. Membre de plusieurs réseaux d’affaires, Olivier Fachin est depuis 2020 le président de l’Association des avocats japonophiles (AAJ).

Marine Calvo