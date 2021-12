Construction de maisons individuelles : faut-il opter pour un réseau ou une franchise ?

Comment se porte le marché de la construction de maisons ?

Après avoir connu un recul en 2020 du fait de la pandémie de Covid 19, le secteur de la construction de maison connaît un rebond. Le marché reste tout de même incertain et les professionnels du secteur préfèrent rester prudents. Pour se lancer, il est donc préférable de se tourner vers un réseau. Durant la crise du Covid, les franchisés s'en sont mieux sortis, quels que soient les secteurs concernés, et ont touché plus facilement les aides de l’État. La franchise est un modèle qui a su démontrer sa solidité et se lancer en étant accompagné par un réseau tel que Groupe Perspectives , par exemple, est un gros atout par rapport aux indépendants.

Quelles sont les différences entre une franchise et un réseau ?

Faire partie d'une franchise ou d'un réseau comporte quelques différences notables. Dans la cas de la franchise :

Le franchisé a l'obligation de suivre le mode de fonctionnement de l'enseigne choisie .

. Le système de gouvernance est vertical et c'est le franchiseur qui impose sa vision.

Le franchisé doit supporter certains frais et coûts et doit reverser un pourcentage de son chiffre d'affaires au franchiseur.

La franchise met en place des fonctions supports qui sont obligatoires en complément des différentes redevances aux franchisés.

Et pour ce qui est du réseau :

L'adhérent jouit d'une plus grande liberté et il est sur un pied d'égalité avec la tête du réseau.

L'adhérent doit s'acquitter d'une redevance forfaitaire qui n'est pas basée sur son chiffre d'affaires.

Le réseau a une mission de conseil et d’accompagnement concernant les services supports mais pas de vocation commerciale.

Pourquoi faire appel à une franchise ou un réseau de constructeurs de maisons ?

Il s'agit d'une option plus sécurisante puisqu'elle inclut un soutien et un accompagnement constants. Au moment de la création de son entreprise, l'adhérent ou le franchisé reçoit de l'aide concernant la validation de son emplacement, la communication et les supports nécessaires, la mise en relation avec les compagnies d'assurance, une formation théorique et pratique...

Après l'ouverture, il bénéficie d'un suivi régulier ainsi que de formations et de mises à niveau dès que nécessaire. Des outils de gestion et de communication sont également mis à sa disposition ainsi que de nombreux supports de travail. Enfin, il profite des expériences des autres adhérents ou franchisés, ce qui lui permet de connaître les bonnes pratiques et d'avoir une vision plus globale du marché.