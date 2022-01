Comment trouver son école pour une formation continue en management ?

Pourquoi faire le choix d'une formation continue en management ?

Une école de formation en management est un établissement dédié à toute personne exerçant ou s'apprêtant à exercer une fonction d'encadrement au sein d'une société. Les enseignements prodigués dans ce type d'institut ont pour objectif de favoriser le développement des aptitudes opérationnelles, organisationnelles, mais aussi relationnelles des cadres. À l'issue de la formation, le manager sera en mesure de :

- mieux comprendre sa fonction au sein de l'entreprise ;

- se positionner en tant que leader d'équipe grâce à son autorité naturelle ;

- gérer son service de manière optimale ;

- renforcer la motivation individuelle de ses collaborateurs ;

- maîtriser sur le bout des doigts les outils de communication managériale ;

Trouver son école de formation en management avec Internet

Il existe de nombreuses écoles proposant une formation continue en management. Afin d'affiner son choix et trouver l'établissement le mieux adapté à ses besoins, il est recommandé d'effectuer ses recherches sur Internet. De cette manière, vous serez en mesure d'obtenir tous les renseignements nécessaires sur l'institut de votre choix. Par exemple, sur le site de ESG Executive Education, vous pouvez découvrir les différents programmes et formations proposés par l'école. L’ école ESG Executive dispense notamment des enseignements relatifs à la direction d'entreprise, au développement commercial, aux ressources humaines et au management, ou encore au bon usage des technologies digitales. Lors de la sélection d'un institut de formation, divers éléments doivent retenir votre attention quant à la bonne réputation de l'établissement tels que :

- les témoignages laissés par les bénéficiaires de la formation ;

- les certifications de qualité obtenues par l'école, telles que Qualiopi ;

- les enquêtes de satisfaction concernant l'établissement ;

- la possibilité de prendre contact avec l'école afin d'obtenir des réponses à vos questions.

Est-il possible de bénéficier d'un financement pour une formation en école de management ?

En France, divers dispositifs permettent de prendre financièrement en charge une formation professionnelle. C'est le cas par exemple du compte personnel de formation (ou CPF). Avec ce système, le salarié cotise chaque année 500 euros auprès de son employeur en vue d'une formation. Notez que le montant des cotisations est soumis à un plafond de 8000 euros pour le personnel non qualifié et de 5000 euros pour les autres employés. Dans le contexte de la crise sanitaire, le gouvernement a également mis en place de nouvelles solutions de financement, conformément à l'instruction du 09 avril 2020 relative au renforcement du FNE-Formation. L'objectif est de promouvoir la formation des personnes en situation de chômage partiel. L’État assume la totalité du coût de la formation pédagogique des employés exerçant une activité partielle. Plusieurs formations proposées par ESG Educative bénéficient du dispositif suivant, dont les VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), les formations en anglais, les formations bureaucratiques, etc.

Trouver une école de formation en management adaptée à son projet professionnel reste la meilleure solution pour acquérir de nouvelles compétences et gravir les marches au sein de son entreprise.